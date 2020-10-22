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Более 120 НКО впервые стали победителями конкурса грантов мэра Москвы
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более 120 НКО впервые стали победителями конкурса грантов мэра Москвы

Кирилл Николаев

Город

В 2020 году 125 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) впервые стали победителями конкурса грантов мэра Москвы. Об этом в четверг, 22 октября, сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

— Из них 35 организаций — совсем молодые, остальные — более опытные, которые претендовали на грант большего размера, — цитирует Драгунову агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, в этом году на конкурс было подано 1092 заявки. Из них 1008 допустили к мероприятию по результатам юридических рассмотрений. Впервые подали заявки на участие в конкурсе 463 организации.

Ранее сообщалось, что более 180 некоммерческих организаций (НКО) стали победителями конкурса грантов мэра Москвы. Наибольшее количество лауреатов было представлено в номинациях «Молодежь Москвы» (43 организации), «Наше наследие» (35 организаций) и «Благотворительность» (15 организаций).

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НКОгрант мэра МосквыМосква
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