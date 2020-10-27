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В Новой Москве по программе реновации расселят 251 дом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Новой Москве по программе реновации расселят 251 дом

Василиса Чернявская 

Город

В понедельник, 26 октября, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подвел итоги развития Новой Москвы за прошедшие годы.

По его словам, в Новой Москве создано 84 новых социальных объекта, благоустроены 42 парка и сквера, возведено 18,4 миллиона квадратных метров недвижимости.В настоящее время в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) реализуется программа реновации: здесь будет расселен 251 дом.

К началу октября новые квартиры по программе реновации в округе получили жители 15 домов в поселках Шишкин Лес и Армейский, а также в городском округе Щербинка. Их расселение выполнено на 90 процентов: 706 человек из 261 семьи уже оформили свои права на новое жилье.

— Всего за восемь лет более 850 семей за счет средств города получили благоустроенные квартиры взамен аварийных помещений, — отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман..

В марте 2017 года Московская городская дума приняла закон о внесении изменений в Генеральный план города в части развития новых территорий.Таким образом, сформированы главные принципы развития ТиНАО. Акцент сделан на комплексном развитии территорий и создании районов, в которых люди будут жить, работать, учиться и отдыхать.Обязательное условие — все объекты должны находиться в пешей доступности.

После присоединения к Москве новых территорий в ряды столичных промпредприятий вошли более 50 крупных, средних и мелких производителей самой различной продукции. Они специализируются на металлообработке, выпуске промышленного оборудования, в том числе холодильного и вентиляционного, изделий из пластмасс, кухонной мебели, бронированных сейфов и многого другого.Также здесь работают и важнейшие для экономики столицы отраслевые предприятия.В Новой Москве локализованы и иностранные производства. В их числе российское производство немецкой компании — ведущего мирового изготовителя контрольно-измерительной аппаратуры и метрологического оборудования.

ЦИФРЫ

73 автобусных маршрута работают в Новой Москве, открыты 8 станций метро, реализуются железнодорожные проекты.

Читайте также: Первые два дома в Зеленограде зарегистрировали в Московском фонде реновации

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