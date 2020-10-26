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Первые два дома в Зеленограде зарегистрировали в Московском фонде реновации
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Первые два дома в Зеленограде зарегистрировали в Московском фонде реновации

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, 1935Карта всех событий

Росреестр зарегистрировал права Московского фонда реновации на первые два дома в Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 26 октября.

Уточняется, что дома находятся по адресу Георгиевский проспект, корпуса 1934 и 1935. Ранее этим объектам уже присвоили кадастровые номера.

Эти дома стали первыми в Зеленограде, сведения о которых были внесены в Единый государственный реестр недвижимости, уточнили в пресс-службе.

Оба дома имеют 14 этажей. Общая площадь каждого из зданий составляет 10 тысяч квадратных метров.

Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов уточнил, что новые владельцы в ближайшее время смогут начать оформление имущественных прав на жилье.

Программа реновации предусматривает переселение жильцов свыше 350 тысяч квартир. В нее включены более 5 тысяч многоквартирных домов в Москве.

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