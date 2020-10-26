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Некапитальные объекты в Москве разрешили размещать по упрощенной схеме
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Некапитальные объекты в Москве разрешили размещать по упрощенной схеме

Виктория Родимкина

Город

Некапитальные спортивные объекты в Москве теперь можно размещать по упрощенной схеме. К таким объектам относятся открытые и крытые катки, физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля, площадки для других видов спорта, таких как гольф и бейсбол.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что теперь инвесторы, которые арендуют у города нежилые строения, могут создавать на участках спортивную инфраструктуру.

— Данная мера позволит увеличить количество доступных для населения объектов спорта и повысит инвестиционную привлекательность городских земельных участков, — сказал заммэра.

По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, нужно учитывать ряд условий. Так, спортивные сооружения не должны занимать более 70 процентов арендуемой площади, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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