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Около 700 семей заключили договоры на получение квартир по реновации в СВАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 700 семей заключили договоры на получение квартир по реновации в СВАО

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, проезд Дежнёва, 8 Карта всех событий

С начала 2020 года 682 семьи из Северо-Восточного округа столицы заключили договоры на получение квартир. Благодаря программе реновации новое жилье получат более 86,5 тысячи человек. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Департаменте городского имущества города.

Глава ведомства Максим Гаман отметил, что с 2018 года на северо-востоке столицы полностью расселили четыре дома в Бабушкинском районе по программе реновации.

— Новые квартиры уже получили 690 жителей из 276 семей, — уточнил он.

В программу реновации в СВАО вошло 499 домов, расположенных во всех районах.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что на северо-востоке Москвы по этой программе в проектировании находятся 28 объектов.

— До конца года запланирован ввод трех новостроек: в Бутырском районе (микрорайон 78, корпус 66), в проезде Дежнева (владение 8) и на Октябрьской улице (владение 105), которые позволят переселить 268 семей, — цитирует Левкина официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс в столичном районе Западное Дегунино передадут под заселение по программе реновации в 2021 году. Дом находится по адресу улица Базовская, владение 15, корпус 16.

Читайте также: Мосгосстройнадзор проверит ход строительства дома по реновации в Северном Бутове

СВАОреновацияМосква
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