Жилой комплекс в Западном Дегунине передадут под заселение по реновации

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Россия, Москва, Базовская улица, 15к16 Карта всех событий

Жилой комплекс в столичном районе Западное Дегунино передадут под заселение по программе реновации в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы в четверг, 22 октября.

По словам главы департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, дом находится по адресу улица Базовская, владение 15, корпус 16.

— На данный момент завершены работы по возведению монолита, ведутся работы по черновой отделке квартир и устройству внутренних инженерных сетей, — сказал Рафик Загрутдинов.

В пресс-службе уточнили, что жилой комплекс состоит из восьми секций разной этажности. На территории жилого комплекса расположена подземная автостоянка.

В доме разместят 585 квартир, 12 из которых будут предназначены для маломобильных граждан. Жилье оборудуют всей необходимой техникой. На первых этажах здания организуют вестибюль, лифтовый холл, технические помещения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В московском районе Западное Дегунино в программу реновации входят 45 жилых домов, добавил глава департамента строительства.

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