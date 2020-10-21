Мосгосстройнадзор проверит ход строительства дома по реновации в Северном Бутове

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Феодосийская улица, 7к1 Карта всех событий

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) проверит ход строительства дома по программе реновации в столичном районе Северное Бутово. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание появится на улице Феодосийской, владение 7, корпус 1. В настоящее время на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, а также прокладка внутренних инженерных коммуникаций.

Жилой дом рассчитан на 230 квартир. В нем предусмотрена подземная автостоянка на 120 машин с рампой для въезда-выезда. Здание возводится по индивидуальному проекту.

Инспекторы Мосгосстройнадзора в ходе проверки на объекте оценят качество выполненных работ. Кроме того, они проведут 23 различных инструментальных исследований и измерений, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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