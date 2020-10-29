Как дезинфицируют детские площадки в Москве

Сотрудник пожарно-спасательной части № 123 Юго-Западного административного округа, старший сержант Александр Аксенов дезинфицирует специальным раствором детскую площадку, расположенную во дворе дома № 43, строение 1, по улице Изюмской / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В четверг, 29 октября, сотрудники пожарно-спасательной части № 123 продезинфицировали детские площадки в Юго-Западном округе. Корреспондент «Вечерней Москвы» наблюдал, как они обрабатывают качели на Изюмской улице.

Спасатели относятся к тем специалистам, чью работу нельзя вести дистанционно.

— Сейчас мы с коллегами ежедневно проводим дезинфекцию уличных общественных объектов, — рассказывает командир отделения пожарно-спасательной части № 123 прапорщик Денис Саводкин. — Сегодня необходимо обработать детские площадки в Южном Бутове.

На пожарной машине приезжаем во двор дома № 43, корпус 1, по улице Изюмской. Здесь большой детский городок: много различных качелей, горок, лестниц — на любой вкус. На некоторых уже с утра играют дети, неподалеку — родители. Экипаж из трех человек одевается в специальные непромокаемые костюмы, чтобы раствор не попал на них. Старший сержант Александр Аксенов открывает дверь грузового отсека автомобиля, достает и разворачивает рукав. Потом пожарный подсоединяет его к крану и направляется к площадкам — туда, где нет детей.

— Мы с самого утра специально приготовились к работе: сделали раствор на основе хлора, — рассказывает Аксенов. — Он убьет все микробы на малых архитектурных формах, при этом он совершенно безопасен для людей, в том числе и для маленьких детей.

Аксенов направляет шланг на детскую площадку. Первой под обработку попадает детская горка. Александр Аксенов регулирует напор воды, старается, чтобы жидкость распылялась на большую поверхность.

В это время Денис Саводкин надевает на спину аппарат «Патриот», в который помещается десять литров обеззараживающей жидкости, и направляется к лавочкам. Здесь часто сидят родители и бабушки с дедушками, когда наблюдают за детьми. Поэтому важно, чтобы на поверхности не осталось микробов.

В это время водитель экипажа Фарит Хусаинов обходит близлежащие площадки и просит родителей и малышей уйти с территории на некоторое время, пока проводится обработка.

— Вернуться можете, когда они высохнут, — объясняет старший прапорщик Хусаинов.

Практически все родители с пониманием относятся к просьбе. Кто-то уводит детей домой, а кто-то остается, чтобы понаблюдать за работой бригады. Процесс многим интересен, но спасателям никто не мешает.

— Хорошо, что за состоянием снарядов следят, — говорит местная жительница Наталья Кирпичева. — Я часто гуляю здесь с внуком Алексеем и уже второй раз вижу, как пожарные ведут обработку детских площадок.

Спасатели обработали вначале детский комплекс у первого корпуса дома № 43, затем перешли во двор третьего корпуса. Сотрудники не спешат, стараются сделать работу максимально качественно.

При этом благодаря слаженности команды процесс происходит быстро. Завершается дезинфекция во дворе дома № 45. Через некоторое время дети смогут вернуться к любимым играм, а родители будут уверены в безопасности снарядов.

— Мы обрабатываем все важные объекты на территории города, — рассказывает командир отделения Денис Саводкин. — Особенно обращаем внимание на места массового скопления людей. Например, магазины и торговые центры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Крикуненко, начальник Управления по Юго-Западному административному округу Главного управления МЧС России по городу Москве:

— Обеспечение безопасности граждан — наша основная задача. В подразделениях соблюдаются все рекомендации, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Регулярно производятся замеры температуры у личного состава. Все сотрудники строго выполняют предписания Минздрава по соблюдению личной гигиены и защите органов дыхания.

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