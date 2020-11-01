Помещения храма на Профсоюзной улице обработали дезинфицирующим средством

Сотрудник пожарно-спасательной части № 38 Иван Белоусов с помощью аппарата «Патриот» обрабатывает дезинфицирующим раствором информационную табличку на входе в храм / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Сотрудники пожарно-спасательной части № 38 провели дезинфекцию помещений храма, расположенного на Профсоюзной улице. Вместе с бригадой спасателей на выезде побывал корреспондент «Вечерней Москвы».

Пожарная машина подъезжает к деревянному храму священномученика Илариона, архиепископа Верейского, в Черемушках. Автомобиль останавливается у ворот дома 61, корп. 1, стр. 2, по улице Профсоюзной. Сам храм небольшой, но территория приличная: здесь установлен поклонный крест, где в дальнейшем планируется постройка каменной церкви, рядом есть помещение воскресной и художественной школы.

Старший сержант Иван Белоусов открывает дверь грузового отсека автомашины и достает специальный прибор «Патриот», предназначенный для дезинфекции в труднопроходимых помещениях. Перед началом обработки мужчина одевается в специальный непромокаемый костюм и заливает в «Патриот» жидкость, сделанную на основе хлора.

— Раствор убивает микробы на поверхностях и сохраняет свои свойства долгое время, — рассказывает Белоусов. — При этом он совершенно безопасен для людей, в том числе и для маленьких детей. Однако во время дезинфекции мы все же рекомендуем покидать помещение, чтобы жидкость случайно не попала на тело или в глаза.

Пожарные рассказывают, что приехали в церковь по просьбе настоятеля.

— Несмотря на то, что у нас не было случаев заражения прихожан, мы решили проявить бдительность, — рассказывает настоятель храма иерей отец Александр (Подписнов). — К нам приходит большое количество людей по выходным, так как у нас есть реликвии. Например, плащаница XVIII века, очень редкая икона Божией Матери «Прибавление ума» и мощевик, в котором хранятся частицы нескольких святых.

Отец Александр благословляет пожарных на благое дело. Иван Белоусов начинает дезинфекцию храма с входной группы: сначала он обрабатывает ступени, потом перила лестницы, дверь, ручку.

— Мы особое внимание уделяем местам, за которые часто берутся люди, — говорит старший сержант Белоусов. — Нужно, чтобы инфекция не передавалась прихожанам через поверхности, а в местах общего пользования риск высок.

Мужчина наводит распылитель на пол и на иконы, к которым часто прикладываются посетители храма. Иконам раствор не вредит. Следом спасатель обрабатывает скамейки, церковную утварь — смотрит, чтобы жидкость обязательно попала на все предметы.

После того, как обработка закончена, пожарный бережно протирает иконы тканью. Батюшка внимательно наблюдает за происходящим.

— Хотя наш храм небольшой, но на службу ежедневно приходят около 50 человек, — говорит отец Александр. — Поэтому предпринимаемые меры безопасности очень важны. Мы все вместе стараемся заботиться о благополучии москвичей. Необходимо, чтобы они могли посетить храм в это непростое время, ведь сейчас им особенно нужна поддержка.

В храме следят за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Прихожан просят надевать средства индивидуальной защиты, и люди относятся с пониманием к подобным требованиям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Крикуненко, начальник Управления по Юго-Западному административному округу главного Управления МЧС России по городу Москве:

— В работу пожарно-спасательных подразделений внесены необходимые изменения для поддержания нормальной эпидемиологической обстановки в городе. Сотрудники МЧС ежедневно выезжают обрабатывать городские объекты, на которых часто бывает много народа. При этом уделяется внимание безопасности самих пожарных.

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