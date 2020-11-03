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Как проводят дезинфекцию в подъездах
Дезинфекция домов и дворовых территорий в Москве / Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Как проводят дезинфекцию в подъездах

Юлия Зыкина

Город

Специалисты «Жилищника» ежедневно проводят дезинфекцию в подъездах многоквартирных домов. В понедельник, 2 ноября, корреспондент «Вечерки» узнал, как проходят работы.

Специалисты «Жилищника» в масках и перчатках каждое утро выходят на уборку и дезинфекцию подъездов, вооружившись ведрами, тряпками, обеззараживающими и моющими средствами.

— Мы проводим массовые мероприятия по дезинфекции приквартирных холлов и мест общего пользования по графику, — поясняет заместитель директора по эксплуатации многоквартирных домов и главный инженер ГБУ «Жилищник» Олег Гуров. — Наши сотрудники моют поручни и полы лестничных маршей, оконные и дверные ручки. В лифтах они протирают цифровые панели, стены и полы кабины, а также кнопки вызова лифта на каждом этаже, так как до них чаще всего дотрагиваются жители.

Если в подъезде выявлен больной коронавирусом, дезинфекцию подъезда проводят три раза в день.

По словам Гурова, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городе также обрабатывают специальным раствором тротуары, скамейки во дворах и парках, детские и спортивные площадки, поручни, урны, остановки транспорта и другие общественные места.

В ежедневном режиме ведется контроль качества выполненных работ, результаты которого направляются в префектуру округа и Жилищную инспекцию.

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