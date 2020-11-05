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Медикам помогают цифровые технологии
Врач Наталья Сиротина работает во временном госпитале в Крылатском. Вход в «красную зону» для них обязателен только в специальной защитной форме — так медики стараются сами уберечься от коронавирусной инфекции / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Медикам помогают цифровые технологии

Василиса Чернявская 

Город

В четверг, 5 ноября, главный врач городской клинической больницы № 67 Андрей Шкода рассказал, как сейчас работает резервный госпиталь в Крылатском.

Резервный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское» является филиалом больницы № 67 имени Ворохобова, врачи которой накопили огромный опыт лечения пациентов с коронавирусом. На площади 23,4 тысячи квадратных метров размещены 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии.

— Госпиталь был подготовлен еще весной, когда в городе росла заболеваемость, но в начале лета уровень заболеваемости пошел на спад, и его законсервировали, — рассказал Андрей Шкода. — Осенью уровень заболеваемости снова начал расти, и 5 октября наш временный госпиталь начал прием пациентов. Открывали его поэтапно: сначала 356 палатных коек, отделения интенсивной терапии, приемное и диагностическое отделения. Затем, по очереди, еще 449 и 500 палатных коек.

В госпитале используются современные цифровые технологии. Пациенты при оформлении получают браслет с QRкодом, по которому медперсонал получает доступ к его электронной истории болезни, которая интегрирована с электронной медицинской картой в системе ЕМИАС.

— В ней доступна не только информация о лечении в госпитале, но и данные о проводившихся ранее исследованиях и лечении, таких, например, как выполненное до поступления в госпиталь КТ, — поясняет главврач. — Если томография не сделана, ее сделают в госпитале.

Также в электронную историю болезни поступают данные электрокардиограмм, результаты анализов, информация о температуре тела, давлении, насыщении крови кислородом.

Электронный формат позволяет минимизировать использование бумажных носителей, что очень помогает врачам в работе.

— Также каждая кровать пациента оборудована индивидуальной кнопкой вызова медперсонала — нажал ее пациент, и в течение трех-четырех секунд подойдет медсестра — у нее на планшете высвечивается номер кровати. К каждой койке подведен и кислород, — добавляет Андрей Шкода.

По его словам, вся диагностическая инфраструктура госпиталя полностью идентична COVID-центру клинической больницы № 67.

— Никакой разницы нет.

К тому же больница находится почти рядом, — говорит главврач. — Любой ее специалист за 10 минут подъедет во временный госпиталь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Весной больше половины московских стационаров были полностью перепрофилированы под COVID. Сейчас совсем иная ситуация. Еще в весенний период мы подготовили резервные койки, так называемые временные госпитали, и когда заболеваемость пошла на спад, не стали их разбирать, законсервировали, а в сентябре оперативно начали их разворачивать. Это позволило нам не перепрофилировать ни городские, ни федеральные, ни частные стационары для борьбы с коронавирусной инфекцией. Сейчас они в полном объеме оказывают помощь больным по всем направлениям.

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