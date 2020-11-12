Как работает «Мой социальный центр» Таганского района во время пандемии

Руководитель «Моего социального центра» в Таганском районе Даниил Толмачев и арт-менеджер Светлана Куприянова проверяют расписание дистанционных встреч клубов по интересам. Несмотря на пандемию, центр продолжает работать в онлайн-формате / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В среду, 11 ноября, «Мой социальный центр» Таганского района отметил первый день рождения. «Веченяя Москва» узнала, как работает учреждение во время пандемии.

Буквально в семи минутах от станции метро «Римская», на улице Сергия Радонежского, год назад открылся второй в столице «Мой социальный центр». Небольшое, но очень уютное пространство стало настоящим местом притяжения для жителей Таганского района. По словам руководителя учреждения Даниила Толмачева, за год центр очень преобразился, стал еще более домашним. Над созданием теплой семейной атмосферы немало потрудились сотрудники и, конечно, гости — постоянные участники клубов.

— С момента открытия на площадке было проведено более тысячи мероприятий, которые посетили 11,7 тысячи человек. Всего в «Моем социальном центре» Таганского района зарегистрировались почти 1,8 тысячи москвичей, — рассказал Даниил Толмачев.

Еще весной, когда пандемия только начиналась, деятельность центра сразу же была переведена в онлайн-формат. Прийти в учреждение сейчас нельзя, оно закрыто, но это не значит, что работа центра приостановилась. По словам руководителя учреждения, большинство клубов тоже перешли на удаленку.

— Большой популярностью пользуются самоорганизованные объединения, посвященные здоровому образу жизни, — отметил Толмачев. — Один из самых посещаемых клубов «Время назад» — это объединение людей, которые любят жизнь.

Участники клуба устраивают встречи, на которых делятся советами о том, как следить за своим здоровьем, правильно питаться, заниматься спортом и многое другое.

Еще один клуб — «Созвучие» — тоже направлен на продвижение здорового образа жизни, только с помощью творческого развития — его участники занимаются горловым пением.

Нравятся посетителям центра и креативные направления. Даже находясь дома, люди старшего возраста не перестают мастерить поделки, рисовать пейзажи или читать литературные произведения, стихотворения, а затем обмениваться впечатлениями и своими мыслями о них.

Важно отметить, что инициаторами всех клубов выступают сами жители. А сотрудники «Моего социального центра» только помогают с организационной частью.

— Мы настраиваем технику, помогаем создавать конференции в ZOOM, оповещаем о новых встречах, — пояснил руководитель учреждения.

Кроме того, если в центр обращаются новые посетители, сотрудники рассказывают им о действующих клубах или предлагают создать свой собственный.

Конечно, без гостей центр очень скучает. С нетерпением ждет возвращения посетителей бильярдный стол и клуб «Два кия», «Тихая гостиная» с библиотекой, небольшое кафе с вкусным кофе и полезными десертами.

Даниил Толмачев подчеркнул, что все посетители с пониманием отнеслись к сложившимся обстоятельствам.

— Все переживают за свое здоровье и близких, поэтому предпочитают оставаться дома, — сказал он.

Кстати, сотрудники «Моего социального центра» находятся на постоянной связи и с теми участниками клубов, кто решил не заниматься онлайн. Они постоянно созваниваются с жителями, интересуются их здоровьем и в случае необходимости оказывают им посильную помощь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Алексеев, руководитель оперативного штаба сети центром социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— «Мой социальный центр» — это совершенно новый формат городских пространств для представителей старшего поколения. Здесь москвичи серебряного возраста могут реализовать свой скрытый потенциал, найти новое интересное увлечение и единомышленников.

Главная идея «Моих социальных центров» заключается в том, чтобы горожане могли самостоятельно организовывать свой досуг. Именно жители столицы в возрасте старше 55 лет — хозяева этих пространств.

Радует, что этот замечательный проект понравился горожанам и что уже второй «Мой социальный центр» празднует свой день рождения вместе с участниками и лидерами многочисленных клубных объединений.

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