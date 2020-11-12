Андрей Тяжельников: В нынешнем эпидсезоне циркулируют три штамма вируса гриппа

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников рассказал об опасностях заболевания гриппом и ОРВИ в текущем эпидемиологическом сезоне.

— Андрей Александрович, какие особенности течения заболевания в этом эпидсезоне?

— В России ежегодно официально регистрируется около 30 миллионов заболеваний ОРВИ и гриппом. Особенность гриппа в том, что ежегодно он мутирует, и мы встречаемся с разными штаммами. В 2020 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, циркулируют штаммы: H1N1, N3H2 и вирус гриппа В. То есть те штаммы, которые до сегодняшнего дня в нашей популяции не циркулировали. И это опасно, поскольку иммунитета на них у большинства нет. Именно эти разновидности вируса гриппа учтены в составе вакцины от гриппа. Другая особенность в этом сезоне заключается в опасности наложения гриппа на другое опасное заболевание — новую коронавирусную инфекцию, пандемия которой объявлена во всем мире. При одновременном заражении могут возникать тяжелые осложнения.

— Какие риски несет заболевание сейчас?

— Грипп коварен тем, что может осложняться вторичной бактериальной инфекцией, пневмонией и обострением имеющихся хронических состояний. Особенно в серьезной зоне риска находятся беременные женщины, дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями.

— Каковы общие симптомы и признаки болезни?

— Грипп имеет короткий инкубационный период. В среднем 1–2 дня, но и спустя несколько часов после заражения может уже проявляться яркая симптоматика: возникает озноб, боль и ломота во всем теле, кашель, тошнота, слабость, повышение температуры, часто до высоких значений.

— Как отличить первые признаки гриппа от коронавируса?

— Отличительными особенностями гриппа, которые не встречаются при коронавирусе, могут быть насморк, боль в горле, чихание. Однако коронавирус, как и грипп, относится к острым вирусным инфекциям и часто протекает со схожими с ОРВИ симптомами. Это слабость, кашель, температура, поэтому заболевания не всегда можно сразу различить. При коронавирусе возникают такие нетипичные для гриппа симптомы, как потеря обоняния и вкуса, помутнение сознания, одышка. Но они проявляются не у всех. Поставить точный диагноз может только врач.

— Когда лучше обращаться к врачам?

— И грипп, и коронавирус заразны, поэтому при появлении признаков ОРВИ: повышении температуры, кашле, насморке, общем ухудшении состояния не стоит никуда выходить и следует вызвать врача на дом. Если температура в течение трех дней поднимается выше 38,5 градуса в сочетании с одышкой, следует вызывать скорую помощь.

— Как лучше бороться с гриппом?

— Грипп — вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным и контактным путями. Поэтому меры профилактики — это тщательное соблюдение санитарной гигиены, включающее частое мытье рук, проветривание помещений, ношение масок, а также избегание возможности переохлаждения, сокращение пребывания в местах большого скопления людей. Самый надежный способ профилактики гриппа — это вакцина, которая разработана по рекомендации ВОЗ именно против циркулирующих штаммов.

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