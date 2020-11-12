Андрей Тяжельников: Шарф не защищает от вирусов гриппа и коронавируса

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Шарфы и платки, которые жители столицы используют в холодное время года, не могут заменить медицинскую маску. Об этом «Вечерней Москве» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Несмотря на то что в холодное время года врачи рекомендуют обязательно в своем гардеробе использовать шарф или платок, эти предметы одежды не могут послужить заменой медицинской маски, — сказал он. — Шарф поможет сохранить шею в тепле, даже если на вас надета легкая куртка или пальто, но не сможет защитить от вирусов гриппа или ковида.

Специалист отметил, что шарф не только не задержит вирусы, но и при длительном использовании может сам создать благоприятную среду для их размножения.

— То же самое касается и модных в последнее время балаклав и бандан, — уточнил Тяжельников. — Лучше всего в общественных местах защитит именно медицинская одноразовая маска, которую необходимо правильно носить, закрывая рот и нос, а также менять каждые два часа.

Также, по словам медика, стоит помнить, что от гриппа самой эффективной защитой является вакцинация.

— Прививку можно совершенно бесплатно сделать в любой городской поликлинике. Для этого потребуется только паспорт. Помимо этого, в Москве есть возможность вызвать мобильную бригаду для вакцинации прямо на рабочее место, — добавил Андрей Тяжельников.

Все подробности организации выездной вакцинации от гриппа можно узнать на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы.

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