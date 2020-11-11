Врач рассказала, почему люди могут чувствовать дискомфорт после ношения маски

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, по каким причинам россияне могут чувствовать дискомфорт после длительного пребывания в маске. Об этом сообщает NEWS.ru.

Часто длительное нахождение в маске вызывает у человека ощущение определенного дискомфорта, даже восприятие запахов может меняться на некоторое время.

— Это реакция на химический материал, из которого сделана любая профессиональная маска. Она дает такой неестественный запах. Поэтому в течение нескольких секунд или минут (у всех по-разному) после того, как ее снимаешь, может кратковременно портиться обоняние. Также под маской накапливается все, чем мы дышим, что выделяем из ротовой полости, — сказал врач.

Она добавила, что если человеку стало тяжело дышать в маске, то необходимо выйти на свежий воздух и «продышаться» либо найти помещение, в котором можно ее снять.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках встречи с депутатами Государственной думы РФ заявила, что через две недели после введения жесткого масочного режима в некоторых регионах России удастся стабилизировать ситуацию с коронавирусом, передает сайт argumenti.ru.

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