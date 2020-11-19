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Александр Митичкин: Резервный госпиталь в Сокольниках заполнен почти на 50 процентов
Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Александр Митичкин: Резервный госпиталь в Сокольниках заполнен почти на 50 процентов

Василиса Чернявская 

Город

Доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии МГМСУ, главный врач ГБУЗ «Городской клинической больницы имени Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы» Александр Митичкин рассказал о временном госпитале в Сокольниках.

— Александр Евгеньевич, как организован временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией?

— При формировании резервного госпиталя в Сокольниках была внедрена система безопасности оказания медицинской помощи для тяжелых пациентов с COVID-19. Это подразумевает под собой наличие всего необходимого диагностического оборудования для проведения обследований. Помещения зонированы — это сделано для того, чтобы избежать перекрестного заражения пациентов. Госпиталь состоит из пяти павильонов, которые поделены на две большие группы. Между собой они разделены. Всего в госпитале насчитывается 1200 коек, каждая обеспечена кислородом. Все койки внесены в единую систему учета пациентов в диагностическом и лечебном плане.

— Был ли у вас опыт привлечения студентов-медиков к работе?

— Да. Более того, восхищаюсь нашими студентами-медиками, которые в апреле работали с нами в Городской клинической больнице им. Иноземцева. Они активны, горят желанием помогать в этом тяжелом труде по лечению больных с коронавирусной инфекцией. Скажу даже больше того: мы бы не смогли справиться без помощи будущих специалистов. Они взяли на себя самый тяжелый объем работы младшего и среднего медперсонала. И сейчас, когда мы работаем в плановом режиме, большинство нашего среднего персонала — это студенты медицинских колледжей и вузов. Они работают не только за деньги, но и по долгу выбранной профессии, по зову сердца. Я благодарен им. Это наш будущий резерв. Глядя на студентов, понимаю, что нам есть на кого рассчитывать в будущем.

— В каком состоянии поступают в резервный госпиталь в Сокольниках пациенты? Много ли среди них тяжелых?

— Когда создавались резервные госпитали, подразумевалось, что сюда поступают пациенты с течением болезни средней степени тяжести. Пациентов, которым требуется интенсивная терапия, у нас не более шести процентов.

— Какие манипуляции проводятся и какую лекарственную терапию получают пациенты?

— Для оказания помощи была разработана отдельная технология. Она подразумевает под собой диагностику, включая рентген и компьютерную томографию, ультразвуковое и эндоскопические исследования; лабораторные исследования, включая клинические и биохимические анализы крови, ПЦР-тесты. На базе госпиталя организована лабораторная служба, мощности которой позволяют оперативно проводить исследования биологических образцов и определять не только наличие инфекции, но и наличие других сопутствующих заболеваний. Третья составляющая в технологии оказания медпомощи для пациентов с коронавирусной инфекцией — наличие палат интенсивной терапии. Они все обустроены в госпитале. Здесь есть и аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты детоксикации, аппараты так называемой искусственной почки, установки УЗИ и рентгены. Есть в нашем арсенале и аппараты неинвазивной вентиляции легких. Весь этот комплекс позволяет нам качественно оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

— Александр Евгеньевич, как часто приходится использовать аппараты искусственной вентиляции легких?

— В настоящее время в палате интенсивной терапии находятся десять пациентов. Ни один из них не находится на ИВЛ. Резервные госпитали больше предназначены для оказания помощи больным средней степени тяжести. Если к нам поступает пациент в тяжелом состоянии, который нуждается в искусственной вентиляции легких, он переводится в стационар основного медучреждения.

— Александр Евгеньевич, хватает ли в городе существующих мощностей для оказания помощи больным с коронавирусом?

— Мощностей хватает. Количество поступающих и выписывающихся примерно равно. В последнее время отмечаем рост числа заболевших. В настоящее время госпиталь заполнен почти на 50 процентов. Резерв для дальнейшей госпитализации пациентов есть.

— Что самое тяжелое в лечении коронавируса сейчас? Сколько дней проводят больные в резервном госпитале?

— В среднем пациент находится на койке семь дней. За это время он проходит всю диагностику и лечение, направленное на профилактику тяжелых осложнений инфекционного заболевания. Это не означает, что через неделю пациент полностью здоров. Это означает, что он может продолжить амбулаторное лечение. Продумана система и в плане лекарственного обеспечения. Мы накопили собственный опыт и проанализировали международные практики в этом вопросе. Создан клинический протокол — стандарт, в котором прописаны все критерии состояния пациента и необходимая терапия с конкретными препаратами. Лекарства централизованно закупаются Департаментом здравоохранения города Москвы и поступают в стационар. Это полностью снимает проблемы по лекарственному обеспечению в больницах и госпиталях.

— Ведется ли контроль пациентов после выписки?

— Безусловно. Благодаря ЕМИАС врач поликлиники видит весь объем обследования пациентов, перешедших на амбулаторное лечение. Мы же при выписке подаем всю информацию в поликлинику. На амбулаторном этапе продолжаем вести пациентов дистанционно.

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