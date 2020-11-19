Александр Митичкин: Резервный госпиталь в Сокольниках заполнен почти на 50 процентов

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии МГМСУ, главный врач ГБУЗ «Городской клинической больницы имени Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы» Александр Митичкин рассказал о временном госпитале в Сокольниках.

— Александр Евгеньевич, как организован временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией?

— При формировании резервного госпиталя в Сокольниках была внедрена система безопасности оказания медицинской помощи для тяжелых пациентов с COVID-19. Это подразумевает под собой наличие всего необходимого диагностического оборудования для проведения обследований. Помещения зонированы — это сделано для того, чтобы избежать перекрестного заражения пациентов. Госпиталь состоит из пяти павильонов, которые поделены на две большие группы. Между собой они разделены. Всего в госпитале насчитывается 1200 коек, каждая обеспечена кислородом. Все койки внесены в единую систему учета пациентов в диагностическом и лечебном плане.

— Был ли у вас опыт привлечения студентов-медиков к работе?

— Да. Более того, восхищаюсь нашими студентами-медиками, которые в апреле работали с нами в Городской клинической больнице им. Иноземцева. Они активны, горят желанием помогать в этом тяжелом труде по лечению больных с коронавирусной инфекцией. Скажу даже больше того: мы бы не смогли справиться без помощи будущих специалистов. Они взяли на себя самый тяжелый объем работы младшего и среднего медперсонала. И сейчас, когда мы работаем в плановом режиме, большинство нашего среднего персонала — это студенты медицинских колледжей и вузов. Они работают не только за деньги, но и по долгу выбранной профессии, по зову сердца. Я благодарен им. Это наш будущий резерв. Глядя на студентов, понимаю, что нам есть на кого рассчитывать в будущем.

— В каком состоянии поступают в резервный госпиталь в Сокольниках пациенты? Много ли среди них тяжелых?

— Когда создавались резервные госпитали, подразумевалось, что сюда поступают пациенты с течением болезни средней степени тяжести. Пациентов, которым требуется интенсивная терапия, у нас не более шести процентов.

— Какие манипуляции проводятся и какую лекарственную терапию получают пациенты?

— Для оказания помощи была разработана отдельная технология. Она подразумевает под собой диагностику, включая рентген и компьютерную томографию, ультразвуковое и эндоскопические исследования; лабораторные исследования, включая клинические и биохимические анализы крови, ПЦР-тесты. На базе госпиталя организована лабораторная служба, мощности которой позволяют оперативно проводить исследования биологических образцов и определять не только наличие инфекции, но и наличие других сопутствующих заболеваний. Третья составляющая в технологии оказания медпомощи для пациентов с коронавирусной инфекцией — наличие палат интенсивной терапии. Они все обустроены в госпитале. Здесь есть и аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты детоксикации, аппараты так называемой искусственной почки, установки УЗИ и рентгены. Есть в нашем арсенале и аппараты неинвазивной вентиляции легких. Весь этот комплекс позволяет нам качественно оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

— Александр Евгеньевич, как часто приходится использовать аппараты искусственной вентиляции легких?

— В настоящее время в палате интенсивной терапии находятся десять пациентов. Ни один из них не находится на ИВЛ. Резервные госпитали больше предназначены для оказания помощи больным средней степени тяжести. Если к нам поступает пациент в тяжелом состоянии, который нуждается в искусственной вентиляции легких, он переводится в стационар основного медучреждения.

— Александр Евгеньевич, хватает ли в городе существующих мощностей для оказания помощи больным с коронавирусом?

— Мощностей хватает. Количество поступающих и выписывающихся примерно равно. В последнее время отмечаем рост числа заболевших. В настоящее время госпиталь заполнен почти на 50 процентов. Резерв для дальнейшей госпитализации пациентов есть.

— Что самое тяжелое в лечении коронавируса сейчас? Сколько дней проводят больные в резервном госпитале?

— В среднем пациент находится на койке семь дней. За это время он проходит всю диагностику и лечение, направленное на профилактику тяжелых осложнений инфекционного заболевания. Это не означает, что через неделю пациент полностью здоров. Это означает, что он может продолжить амбулаторное лечение. Продумана система и в плане лекарственного обеспечения. Мы накопили собственный опыт и проанализировали международные практики в этом вопросе. Создан клинический протокол — стандарт, в котором прописаны все критерии состояния пациента и необходимая терапия с конкретными препаратами. Лекарства централизованно закупаются Департаментом здравоохранения города Москвы и поступают в стационар. Это полностью снимает проблемы по лекарственному обеспечению в больницах и госпиталях.

— Ведется ли контроль пациентов после выписки?

— Безусловно. Благодаря ЕМИАС врач поликлиники видит весь объем обследования пациентов, перешедших на амбулаторное лечение. Мы же при выписке подаем всю информацию в поликлинику. На амбулаторном этапе продолжаем вести пациентов дистанционно.

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