Елку возле детской площадки высаживали всем двором

Председатель движения «Соседи» Алтуфьевского района Олег Баранников и жительница дома № 15 на ул. Стандартная Ирина Майорова во время высадки елки / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Северо-Восточном округе столицы продолжается акция «Елка в каждый двор». Во вторник, 24 ноября, корреспондент «Вечерней Москвы» встретилась с участниками этого экологического мероприятия.

Акция стартовала в октябре и, как рассказали ее организаторы — общественное движение «Соседи», за месяц в московских дворах уже высажено шесть елок. На днях маленькая зеленая красавица появилась и во дворе дома по улице Стандартная, 15. По словам жительницы дома Веры Козерец, как только они узнали о проведении такой необычной акции, сразу же сделали заявку.

— В нашем дворе много растений и цветов. И поскольку дом наш дружный, то ухаживаем за ними мы все вместе, — говорит Вера Ивановна. — А вот елки во дворе нет. В доме живет много детей, и поэтому перед новогодними праздниками мы ее решили посадить. Помогли нам в этом участники движения «Соседи». А место высадки ели жители выбрали единогласно — рядом с детской площадкой.

Как отмечает председатель районного отделения движения «Соседи» Олег Баранников, заявки на высадку хвойных деревьев у жителей города самые популярные.

— Елка во дворе радует глаз и зимой, и летом. А в Новый год может стать главным украшением для дружного и веселого праздника, — уверен он. — В нашем проекте присутствует и экологическая составляющая. Но главная его цель — это положительные человеческие эмоции, которых нам подчас так не хватает.

К слову, процесс посадки, несмотря на неприветливую погоду, собрал во дворе немало жителей дома на улице Стандартная, 15. При этом все старались соблюдать социальную дистанцию.

— Вооружившись предоставленным инвентарем, каждый желающий поучаствовал в мероприятии,— говорит жительница дома Галина Баранко. — Высадили елочку. Теперь будем следить и ухаживать за ней — чтоб выросла она большая и красивая.

Небольшой температурный минус не влияет на это растение после его посадки. Можно даже сказать, способствует его приживаемости. В этот период времени жизненные процессы в растении замедляются, и в таком состоянии покоя оно не страдает от пересадки.

КСТАТИ

Скоро экологическая акция «Елка в каждый двор» придет в такие столичные районы, как Косино-Ухтомский, Южное Медведково, Марфино, Метрогородок и многие другие.

Жители дома при желании могут внести посильный финансовый вклад в озеленение своей дворовой территории.

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