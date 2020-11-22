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Главную новогоднюю елку выбрали в Подмосковье
Фото: Анна Быкова

Главную новогоднюю елку выбрали в Подмосковье

Оксана Васильева

Общество

В подмосковном Наро-Фоминске выбрали ель, которая украсит Соборную площадь в этом году. Дерево признали лучшим среди 50 претенденток, пишет «360». Возраст зеленой красавицы составляет 96 лет, а ее высота — около 25 метров. Дерево выбирали девять месяцев: чтобы украсить главную новогоднюю площадь, у дерева не должно быть болезней хвои, гнилых частей или отсутствия кроны.

Ранее «Невские новости» писали о том, как украсить дом к празднику. Дизайнер Ирина Крапивина посоветовала использовать мобильные композиции в интерьере.

— Составляем новогодние композиции из природных материалов: шишек, ароматных цитрусовых, палочек корицы, еловых веток. Размещаем все на красивом подносе, добавляем свечи — ароматы для дома, — советует дизайнер.

Такую композицию по настроению можно легко переместить из одной комнаты в другую.

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