Троллейбус как вид искусства

Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко выходит из троллейбуса, который разрисовал художник / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

На улицы города по маршруту «Т» вышел арт-троллейбус. Подробнее о том, какие изображения его украшают, в среду, 25 ноября, рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Несмотря на то что в этом году троллейбус уступил свое место на дороге более экологичному собрату — электробусу, один маршрут рогатого автобуса все же сохранился как дань памяти. Ведь этот вид транспорта — настоящий ветеран, который служил городу 85 лет. По этому маршруту курсируют два троллейбуса, которые движутся от площади трех вокзалов через станцию метро «Красносельская» , Нижнюю Красносельскую улицу, Елоховскую площадь с Богоявленским собором, Новорязанскую улицу, а затем обратно вдоль Казанского вокзала к станции метро «Комсомольская».

— Так как маршрут музейный, мы решили его сделать местом, где творческие люди могут проявить себя, особенно те, кому близка тема города и транспорта. Так и родилась идея представить троллейбус, как холст для разных художников. Первым неслучайно стал Александр Виноградов — его произведения находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Центра Жоржа Помпиду в Париже. Да и к тому же он долгое время жил в Басманном районе и ездил на троллейбусе, в том числе и мимо нашего будущего музея, — рассказала Оксана Бондаренко.

Художник Александр Виноградов создал дизайн как внешнего, так и внутреннего облика арт-объекта. Он составил коллаж из существующих, а также непостроенных и снесенных знаковых московских домов. Среди них церковь Бориса и Глеба, Дом культуры имени Зуева, Дом Фамусова и нереализованный проект Телеграфа Щусева.

— Я много ездил по Москве, смотрел на дорогу. Когда ты сидишь неподвижно, а вид за окном и свет вокруг тебя постоянно меняются, наслаиваясь друг на друга, начинаешь видеть окружающее совсем иначе, — отметил Виноградов.

Цвет сидений в троллейбусе красный, так они ассоциируются с концертно-театральным залом и придают щепотку праздника и новогоднего настроения. Кстати, в первый день запуска арт-троллейбуса в нем провели концерт молодой певицы Лизы Громовой, послушать который можно было онлайн. Сегодня сотрудники Музея транспорта Москвы работают над тем, чтобы и в будущем в троллейбусе можно было проводить концерты и иммерсивные спектакли. Возможно, к Новому году зрители смогут насладиться еще одним праздничным выступлением.

Кстати, через три месяца облик арт-троллейбуса поменяется. Его внешний вид и наполнение будут видоизменять, как временные экспозиции в музеях.

Так как по маршруту «Т» курсируют два троллейбуса, второй из них планируется перевоплотить в рамках международной биеннале молодого искусства, но уже начинающему художнику.

КСТАТИ

В фондах Музея транспорта находятся почти 400 экземпляров различных марок легковых и грузовых автомобилей, такси, трамваев, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, а также полуторки и трехтонки, машины советских руководителей, коллекции авто АЗЛК и ГАЗ.

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