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Искусственный интеллект позволяет врачу уделять пациентам больше внимания
Жительница Южного Бутова Анжела Алянкина на приеме в районной поликлинике / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Искусственный интеллект позволяет врачу уделять пациентам больше внимания

Дженни Самойлова

Город

В поликлиниках столицы недавно стала использоваться новая умная технология на основе искусственного интеллекта, которая разработана для оптимизации работы врачей. Вчера корреспондент «ВМ» посетила одну из московских поликлиник и узнала, как работает цифровое нововведение.

Жительница Южного Бутова Анжела Алянкина, по ее словам, нечасто посещает поликлинику.

— Еще не в том возрасте, чтобы часто обращаться к врачам, но если возникает необходимость, то всегда иду в свою районную поликлинику № 121, здесь комфортно и удобно, — говорит Алянкина. — Сегодня пришла, так как почувствовала дискомфорт, который меня беспокоит. До приема остается десять минут, за это время Анжела Викторовна успевает распечатать талон, так как записывалась к доктору через электронный портал, и подняться на нужный этаж.

На часах 10:45, и в кабинет Алянкина входит в точно назначенное время. Врач общей практики Екатерина Дуброва начинает прием с традиционного вопроса: «На что жалуетесь?» Описание тревожащих пациентку симптомов доктор вносит в электронную медкарту, составляя протокол осмотра. В постановке предварительного диагноза Дубровой теперь помогает так называемый цифровой помощник врача — инструмент на основе искусственного интеллекта.

— Основываясь на введенных данных, система подсказывает три наиболее вероятные группы диагнозов, — рассказывает Екатерина Дуброва.

Также система рекомендует, консультацию каких еще медицинских специалистов стоит получить и какие исследования пройти, чтобы уточнить диагноз.

— Наша задача: дать врачу такие инструменты, которыми будет действительно удобно пользоваться. Сервисы, в основе которых лежит искусственный интеллект, как раз отвечают этому требованию. Это удобные цифровые помощники, которые активно используются в разных сферах, и поэтому, анализируя успешную практику применения, мы видим, что у таких систем есть перспектива в московском здравоохранении, — рассказал Владимир Ганчин, один из разработчиков системы поддержки принятия врачебных решений и директор по развитию первичного медицинского звена.

В то же время в электронной медицинской карте видна информация о клинических исследованиях, которые пациент проходил ранее, и другие медицинские сведения. По отзывам врачей, новая система помогает сэкономить время, которое уходило на заполнение медицинской документации, и больше внимания уделить непосредственно пациенту.

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