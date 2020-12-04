«Нужен индивидуальный подход»: интервью с сурдопереводчиком горячей линии для слабослышащих

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

«Говори руками» — неголосовой сервис, созданный для того, чтобы москвичи с нарушениями слуха, соблюдающие самоизоляцию, могли оставить заявку на получение социальных услуг. На этой горячей линии работают сотрудники центров социального обслуживания, владеющие техникой сурдоперевода. Среди них — специалист по социальной работе филиала «Южное Медведково» территориального центра соцобслуживания «Бабушкинский» Юлия Семенова.

— Вы как специалист по социальной работе административно-управленческого подразделения чаще «общаетесь» с документами, чем с людьми. Как так получилось, что вы решили стать сурдопереводчиком?

— На самом деле мнение, что специалисты административного управленческого подразделения работают в основном с планами, отчетами, письмами и другими документами, ошибочное. Мы очень часто встречаемся как с получателями социальных услуг, так и с целыми районными объединениями. Например, у нас в Южном Медведкове есть Общество глухих. Большинство его участников — наши подопечные, которые часто нуждаются в помощи. Я очень часто встречалась с ними, чтобы узнать о нуждах слабослышащих жителей района. И, конечно, отсутствие знания жестового языка усложняло коммуникацию. Когда мне предложили пройти образовательный курс при Колледже по подготовке социальных работников, я сразу согласилась и выбрала как раз сурдоперевод. Это очень нужный в наше время навык. Знание жестового языка просто необходимо, для того чтобы вовремя, качественно и своевременно предоставлять помощь глухим и слабослышащим.

— Как вы решились временно сменить свою основную профессиональную деятельность?

— В этом году я окончила курс сурдоперевода и получила соответствующий диплом. Когда создавалась горячая линия для людей с нарушениями слуха, всем владеющим языком жестов сотрудникам центров социального обслуживания был направлен специальный тест. Я выполнила все задания и была очень рада, что оказалась подходящей кандидатурой для этой работы. У меня не было даже мысли о том, чтобы отказаться. В текущей эпидемиологической ситуации важна помощь каждого человека. И если я могу встать на передовую, то я это сделаю. Сразу после тестирования нас пригласили на вводный инструктаж, где подробно рассказали о тех задачах, которые нас ждут. И вот уже с 26 октября горячая линия для глухих и слабослышащих людей работает в полном объеме.

— Изменилась ли ваша жизнь после того, как вы стали сурдопереводчиком горячей линии?

— Да, но незначительно. Однозначно стало больше ответственности и больше работы с гаджетами. Мы должны оперативно реагировать на все сообщения в WhatsApp и Telegram, отвечать на видеозвонки. Важно разобраться в жизненной ситуации человека, чтобы понять, какая именно помощь ему нужна. Поэтому большая часть моей жизнь теперь проходит онлайн. Я стараюсь оказывать получателям максимальную помощь и поддержку.

— Расскажите, как происходит предоставление социальной услуги от момента обращения и до выполнения заявки?

— Сначала нужно выяснить, к какой категории относится гражданин. Если он не имеет нарушений слуха, то мы направляем его на горячую линию Комплекса социального развития. Если же человек глухой или слабослышащий, то нам требуется узнать все «вводные» — имя, фамилию, дату рождения, адрес. И, конечно, уточняем, какая именно помощь нужна. Если, например, необходима доставка рецептурных лекарств, то мы сразу передаем заявку в департамент здравоохранения. За покупку и доставку дров отвечает департамент жилищно-коммунального хозяйства. Все остальные заявки направляем на исполнение в центры социального обслуживания. Соцработники покупают все необходимое и привозят заявителю. Но часто бывают такие случаи, что человеку необходимы не социальные услуги, а что-либо другое, но он просто не знает, куда обратиться. Мы никогда не отказываем таким москвичам, наоборот, стараемся проконсультировать их, рассказать, куда они могут обратиться и как это сделать. Некоторым слабослышащим сложно дается самоизоляция, потому что очень не хватает общения. Тогда мы разговариваем с ними на языке жестов, поддерживаем. Поэтому нет какого-то абсолютно четкого алгоритма взаимодействия — всегда нужен индивидуальный подход.

— Что самое сложное в работе сурдопереводчика?

— Мало кто знает, что есть несколько видов жестовых языков. У нас в стране наиболее распространены три из них: тактильный, русский жестовый и калькирующая речь. Иногда случается и такое, что человек не владеет жестовым языком в принципе. Чаще всего это происходит с теми, кто лишился слуха недавно. Поэтому самое сложное — это понять, каким видом разговорной жестовой речи владеет получатель. Это очень важно — наладить тонкую взаимосвязь между нами и получателем, чтобы общаться на одном языке. Ведь мы должны оказать реальную помощь, а это просто невозможно без понимания ситуации.

Оставить заявку на получение помощи можно с 8:00 до 21:00 по СМС и в мессенджерах WhatsApp и Viber по телефону +7 (926) 870-44-44, в Skype, а также в Telegram-чате GovoriRukami. Кроме того, москвичи с нарушением слуха могут отправить запрос или видеообращение на электронную почту GovoriRukami@mos.ru.

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