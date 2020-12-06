Андрей Бочкарев: Более 60 объектов здравоохранения построят в Москве за три года

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

В столице построят еще 64 медобъекта — сообщили в пятницу, 4 декабря, в ходе дискуссии «Управленческий опыт при реализации инфраструктурных проектов».

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что 64 объекта здравоохранения построят в Москве в ближайшие три года. При этом каждый из них получит не только удобные корпуса, но и «умную» начинку. Оснащение каждого медучреждения поставлено на контроль властей.

Среди объектов, которые введут в эксплуатацию в следующем году, заммэра назвал перинатальный центр в Новой Москве. Его создают в рамках второй очереди коммунарской больницы.

— Перинатальный центр в Коммунарке готов на 60 процентов. Он станет первым акушерским стационаром на территории Новой Москвы, — отметил Андрей Бочкарев. — Его открытие позволит увеличить количество коек и создать комфортные условия для мам и малышей.

В перинатальном центре заработают приемное отделение, два акушерских физиологических отделения совместного пребывания матери и ребенка, отделения патологии беременности, реанимации новорожденных, анестезиологии и реаниматологии для рожениц, родовое отделение с оперблоком и другие помещения.

— В рамках второй очереди строительства на территории коммунарской больницы также появятся поликлиника, детский и инфекционный корпусы, подстанция скорой медпомощи, вертолетная площадка с диспетчерским пунктом, комплекс лучевой терапии, — сообщил заммэра.

Степень готовности некоторых объектов уже превышает 80 процентов. Завершить работы планируется в 2023 году. Готовы вкладывать в развитие медицины и создание высокотехнологичных объектов в сфере здравоохранения и инвесторы. Среди подобных проектов Андрей Бочкарев назвал биотехнологическую лабораторию, которую создадут на территории Международного медкластера в «Сколкове». Под лабораторию оборудуют два корпуса.

— Это будет одна из крупнейших частных лабораторий в России. Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2022 году, — уточнил Бочкарев.

В стенах современной лаборатории будут проводить исследования в области генодиагностики и предиктивной медицины, в том числе — с целью ранней диагностики онкологических и иных заболеваний.

Директор по строительству Фонда Международного медицинского кластера Тимур Андрбаев рассказал, что главное сейчас — спроектировать современное и энергоэффективное здание, которое будет иметь не только привлекательный архитектурный облик, но и удобную логистику для передвижения персонала и пациентов.

Он также добавил, что до конца 2023 года на территории медицинского кластера в «Сколкове» будут запущены Центр ядерной медицины, уникальный медицинский молл, израильская и французские клиники, Университетский госпиталь Страсбурга.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За счет Адресной инвестиционной программы в 2021–2023 годах в Москве планируется построить 18 больничных корпусов, 30 поликлиник и 6 подстанций скорой медицинской помощи. Кроме того, за счет бюджетных средств будет построено 8 объектов в составе Международного медицинского кластера в «Сколкове».

Одним из ключевых проектов считается больница в Коммунарке, которая будет состоять из 16 корпусов. Она будет обслуживать 28 районов и 21 поселение в четырех округах Москвы. До конца 2021-го планируется ввести 5 корпусов.

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