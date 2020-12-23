Бизнес смог адаптироваться и поменять формат работы

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин на встрече с журналистами украшает имбирное печенье. В неформальной обстановке он рассказал об итогах работы ведомства в этом году. / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Столичные предприниматели в этом году получили порядка трех миллиардов рублей субсидиарной поддержки от города. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

На сегодняшний день в столице бизнесу доступно 14 видов субсидий. По решению правительства эта программа была продлена на следующий год.

Также действует возможность получить гарантийную поддержку от города для взятия кредита.

— В этом году мы выдали 9,7 миллиарда рублей такой поддержки, — сказал глава департамента.

Говоря об итогах этого года, Алексей Фурсин отметил, что город постарался максимально упростить процедуру получения субсидий. В частности, этот процесс был полностью переведен в онлайн формат, а количество необходимых документов значительно сократилось.

Тем не менее правительство не собирается останавливаться на достигнутом. Предстоит еще много работы. В следующем году департамент планирует создать сервис цифровой предпроверки документов перед подачей заявки на получение субсидии. По словам Фурсина, многие предприниматели столкнулись с тем, что заполненные ими заявки были сделаны неверно, где-то недоставало каких-то документов, где-то они были составлены неправильно.

— Сервис поможет избежать этой проблемы. Предприниматель сможет загрузить туда необычные документы, и искусственный интеллект проверит их корректность, — пояснил он.

Кроме того, со следующего года появится возможность приостанавливать процедуру рассмотрения заявки на субсидию.

— Если раньше, когда заявка по каким-либо причинам была заполнена неправильно, нам приходилось возвращать ее, а предпринимателю подавать затем повторно, то уже со следующей заявочной кампании будет возможность приостановить рассмотрение документов, чтобы предприниматель мог оперативно исправить ошибку, не подавая заявку снова, — рассказал Фурсин.

Что касается новых видов субсидий, то в 2021 году власти планируют больше внимания уделять технологичным компаниям.

— Мы прорабатываем еще несколько направлений, в частности, сегмент, связанный с разработкой программного обеспечения, — поделился планами глава департамента.

Внимание уделят и развитию креативных индустрий — эта отрасль сильно пострадала из-за пандемии и нуждается в поддержке. В целом, отметил Алексей Фурсин, московский бизнес смог адаптироваться к новой реальности.

— Многие компании поменяли формат работы, переориентировались на выпуск более актуальных товаров, — сказал он.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В онлайн-проектах Цифрового делового пространства за год поучаствовали более 50 000 человек.

Льготные кредиты на сумму более 87,3 миллиарда рублей получили порядка 10 000 компаний.

В «Стартап-школе МБМ» в 2020 году прошли обучение более 1400 человек. За год в рамках образовательного проекта было проведено почти 40 курсов.