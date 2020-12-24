Появятся новые памятники

Фото: Пресс-служба Мосгордумы

В четверг, 24 декабря, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подвел итоги работы столичного парламента за осеннюю сессию 2020 года, а также рассказал о планах работы депутатов на следующий год.

Несмотря на пандемию коронавируса, московский парламент не останавливал работу. За период осенней сессии прошло 11 заседаний Мосгордумы, на которых депутаты рассмотрели 56 вопросов.

— 1 апреля 2020 года на заседании Мосгордумы было принято решение о проведении заседаний в дистанционном формате. Заседания комиссий Мосгордумы также проходили онлайн. Это помогает нам разорвать цепочку распространения коронавирусной инфекции, — сказал Алексей Шапошников.

Он подчеркнул, что дистанционный формат не сказался на качестве работы депутатов Мосгордумы, а для некоторых народных избранников такие заседания дали дополнительную возможность принять в них участие, находясь на основном месте работы.

Из принятых документов в числе наиболее важных Алексей Шапошников в первую очередь отметил бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Он подчеркнул, что даже в непростых экономических условиях бюджет города остается социально направленным сбалансированным бюджетом развития, а все инфраструктурные проекты по развитию мегаполиса будут продолжены.

— Это не первый бюджет, который принимается с дефицитом, но это первый за много лет бюджет, в котором предусмотрены заимствования в размере полутриллиона рублей. В этом нет ничего страшного. С законодательной точки зрения бюджетный кодекс страны позволяет иметь дефицит бюджета не более 15 процентов, и мы абсолютно вписываемся в эти критерии, — сказал Шапошников.

Также председатель Мосгордумы особенно отметил закон о детях войны.

— Наконец в Москве официально появилась категория «Дети войны», которая вместе со всеми социальными гарантиями закреплена в законе города Москвы, — сказал Алексей Шапошников.

Говоря о планах работы на следующий год, председатель столичного парламента отметил, что предстоит напряженная работа. В план на первый квартал 2021 года будут внесены все проекты постановлений, внесенные в Мосгордуму, предложения от всех политических сил, всех фракций, депутатских объединений и отдельных депутатов.

Также в следующем году продолжится реализация инициированной Мосгордумой акции «Памяти Московского народного ополчения».

Алексей Шапошников отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации весной будут установлены памятники еще двум дивизиям народного ополчения. Кроме того, уже проработаны несколько выездных маршрутов для школьников по местам боев Московского народного ополчения, в том числе в Смоленскую область.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил москвичей с Новым годом, пожелал здоровья, счастья и спокойствия, а также призвал отметить праздники в семейном кругу и не подвергать риску здоровье близких цифра 71 документ приняла Московская городская дума за период осенней сессии 2020 года. Из них — 14 законов, 56 постановлений и одно обращение.

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