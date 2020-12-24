Предпочтение отдаю новостной программе, а не музыке

Директор культурного центра «Феникс» Сергей Конахевич в своем рабочем кабинете / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы клуб «Феникс» Сергей Конахевич рассказал «Вечерней Москве», как проходит и чем заполнен его рабочий день.

Утро Сергея Георгиевича начинается в 7 часов 30 минут со звонка будильника.

— Несмотря на то что в выходные люблю поспать подольше, в будние дни просыпаюсь легко и встаю с постели со звонком будильника. Наверное, сказывается многолетняя привычка, — говорит Сергей Конахевич. — По традиции на завтрак готовлю молочную рисовую кашу, завариваю чай. Другая моя утренняя традиция или скорее обязанность — это уделить внимание и покормить перед выходом на работу моих питомцев, у меня живут три кошки.

В 8 часов 20 минут Сергей Конахевич садится за руль автомобиля и отправляется на работу.

— Минут тридцать примерно нахожусь в дороге, именно столько требуется времени, чтобы доехать из Кунцева до работы. В пути слушаю, как правило, новости на волне одной из любимых радиостанций. Почему не слушаю музыку? Творчества мне хватает на работе, — улыбается Сергей Георгиевич.

Рабочий день директора клуба «Феникс» начинается в 9 часов утра, но, по его словам, далеко не всегда он начинается именно в кабинете.

— Чаще всего с посещения одного из наших филиалов, у нас их 10, и расположены они в районах Щукино и Хорошево-Мневники Северо-Западного округа столицы, — отмечает Сергей Конахевич. — В течение недели обязательно заезжаю в каждый из них, и, как правило, утром.

Во время таких визитов он не только осматривает санитарное состояние помещений, но и встречается с коллективом клубов.

— На таких встречах рассматриваются, как правило, какие-то текущие вопросы, которые требуют решения, обсуждаются рабочие моменты, — рассказывает Конахевич.

Посещение филиала занимает около часа, и примерно в 10 часов 15 минут Сергей Георгиевич уже в своем кабинете, в культурном центре, за рабочим столом.

— Далее мой день продолжает работа с документами. Сюда входит и внутренний документооборот, и обращения граждан, которые нужно рассмотреть, и поручения Департамента культуры, — уточняет Сергей Конахевич. — После чего в рабочем графике обязательная небольшая «летучка» с коллективом, на которой с представителями отделов обсуждаем творческие планы, корректируем направления работы, так как этот процесс порой непредсказуем. Как отмечает руководитель, сегодня в культурном центре «Феникс» в формате онлайн занимаются москвичи старшего возраста по различным творческим, спортивным и общеобразовательным направлениям.

— И как бывает приятно, когда эти люди пишут или звонят, чтобы просто выразить благодарность и сказать теплые слова в адрес коллектива нашего культурного центра, занятия в котором делают их жизнь интересной и насыщенной, — делится Сергей Конахевич. — Кстати, что касается новых направлений в работе, то сейчас мы готовим к открытию большой медиацентр. Как только появится такая возможность, он распахнет свои двери для всех жителей нашей столицы.

В этом медиацентре можно будет научиться правильно снимать и монтировать видеоконтент и делать свои небольшие ролики и, возможно, даже фильмы.

СПРАВКА

Сергей Георгиевич Конахевич родился 12 марта 1979 года. С 1998 по 2001 год учился в Магнитогорском государственном университете на факультете «Педагогика и методика начального образования». Далее продолжил образование на факультете «Режиссура театрализованных представлений и празднеств» в Челябинской академии культуры. Трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве режиссера.

В январе 2018 года назначен директором Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Клуб «Феникс». В свободное от работы время любит прогулки по Москве. Любимое место в городе — Воробьевы горы. Кроме того, любит художественную литературу и книги по психологии, а еще — заниматься столярными работами.

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