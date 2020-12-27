Вопреки всему: В 2020 году Москва активно развивалась и преодолевала трудности

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Трудный 2020-й заканчивается. Для многих москвичей он останется в памяти как «год пандемии». Между тем в городе произошло и много позитивных событий. Так, например, открылся самый крупный в Европе крытый парк развлечений, наконец-то отреставрирован Северный речной вокзал, появились новые станции метро и магазины с более низкими ценами — жесткие дискаунтеры, начался раздельный сбор мусора. Обзор главных событий и трендов — в «Итогах года».

Безусловно, этот год стал для рынка недвижимости очень необычным.

— Когда начался карантин, стали звучать прогнозы о том, что цены упадут на 10–20 процентов, потому что снизились доходы населения, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Я сам был склонен эти прогнозы разделять. Но появилось сразу несколько факторов, сильно повлиявших на рынок. Первый — льготная ипотека. Второй — дальнейшее снижение ставок по депозитам и введение налога на вклады. Третий — рост курса доллара. В итоге огромное число москвичей, имеющих сбережения, просто стали переводить их в квадратные метры.

По данным аналитического агентства ИРН, за последний год квартиры в Москве подорожали на 12,3 процента. В декабре прошлого года метр на вторичном рынке стоил 178 480 рублей, а сейчас — уже 200 380 рублей. На рынке новостроек цены подскочили на 10–20 процентов в зависимости от сегмента. Средний размер ипотечного кредита, по данным Национального бюро кредитных историй, в Москве увеличился на 19,6 процента.

— С рынка буквально смели все ликвидные предложения, — рассказывает член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев. — Остались только квартиры по завышенной цене. И вряд ли в следующем году цены упадут.

А вот аренда квартир, напротив, снизилась в цене на 6–8 процентов. Управляющий директор риелторской компании Мария Жукова считает, что в начале года произойдет новое снижение цен, но вряд ли оно будет значительным. Владельцы неохотно идут на скидки.

Воздух стал чище, мусора — меньше

Владимир Чупров, проектный директор Российского отделения Гринпис, отметил, что в этом году Москва наконец-то начала раздельно собирать мусор.

— Что самое интересное, люди быстро научились это делать. Контейнеры для стекла, пластика, металла и бумаги полны, — пояснил эксперт.

Заммэра Москвы Петр Бирюков также считает программу раздельного сбора эффективной.

— За девять месяцев при сортировке было выделено и направлено на переработку более 600 тысяч тонн вторсырья, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметил Петр Павлович.

Теперь, по словам Владимира Чупрова, важно повторить другой западный опыт. А именно — предотвращать появление нового мусора.

— Если супермаркеты откажутся от пластиковых пакетов и перейдут на бумажные, объем мусора, который сложно перерабатывать, резко снизится, — пояснил эксперт.

Еще одна экологическая победа — развитие МЦД — Московских центральных диаметров.

— Огромное количество людей и в Москве, и в области стали реже пользоваться автомобилями и начали ездить на комфортных электричках, потому что добираться на них в центр куда быстрее, дешевле и даже удобнее — не нужно стоять в пробках, — пояснил Владимир Чупров. — А чем меньше поездок на машинах, тем чище воздух.

Эксперт, кстати, отметил еще одну важную тенденцию. В Москве в этом году все чаще стали строить жилье с дворами без машин.

— Это очень хорошее решение. Потому что во дворе хочется дышать свежим воздухом, а не нюхать автомобильные выхлопы, когда кто-то прогревает машину, — пояснил Владимир Чупров. — В дальнейшем было бы здорово, чтобы дома проектировали вообще без парковок: чтобы во дворах были только пешеходные дорожки, клумбы, детские и спортивные площадки. А паркинги должны быть отдельно, причем многоуровневые. Занимать дефицитнейшее городское пространство автомобилями — глупо.

Десятки тысяч фонарей и речной вокзал

Пандемия, увы, скорректировала планы столичных властей по благоустройству города. В этом году планировалось отремонтировать около шести тысяч объектов, а реально удалось только 1,5 тысячи. Причин — две: остановка всех работ во время карантина и перенаправление средств на борьбу с пандемией. Тем не менее сделали в этом году немало.

— Из знаковых объектов я бы привел в пример завершенную реконструкцию Северного речного вокзала. Было отремонтировано 17 причалов, обустроены набережные, спортивные площадки и бассейны, — пояснил Петр Бирюков.

Также, по словам заммэра, в этом году в столице установлено около 50 тысяч «умных» фонарей. В их светильники встроены специальные контроллеры — небольшие платы, передающие сигнал в центр управления сетями. Благодаря им можно дистанционно управлять городским освещением. Например, регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или погас. Информация о нарушении в его работе сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки.

— В ближайшие пять лет все уличные фонари будут оборудованы контроллерами, то есть станут «умными», — пояснил Петр Бирюков.

Новый туристический объект

Еще в конце февраля в Москве открылся самый крупный в Европе парк развлечений «Остров Мечты». На его территории построено сразу девять «сказочных миров», где посетители могут встретиться со всемирно известными мультперсонажами. Среди них, например, черепашки-ниндзя, смурфики, Снежная королева, Буратино и многие другие. В парке 27 аттракционов, проводятся шоу-программы, встречи с персонажами, есть интерактивные и тематические кафе. Кроме того, рядом с крытым парком есть и открытый. Там можно пройтись по липовой аллее, высаженной еще в 1960-е год ы, поиграть в детском городке, на футбольных и баскетбольных площадках.

— По сути, у Москвы появилась еще одна достопримечательность и одновременно место притяжения туристов, — рассуждает Виктор Кудрявцев. — «Остров Мечты» — это русский аналог Диснейленда. Как только кончится пандемия, он станет местом, которое обязательно будут посещать все, кто приехал с детьми.

Кстати, в планах столичных властей построить от станций метро «Печатники» или «Кожуховская» в «Остров Мечты» канатную дорогу.

— Если она появится, то парк развлечений станет еще более посещаемым местом, — убежден Виктор Кудрявцев.

Больше удобного транспорта

В 2020 году столичные власти планировали открыть для пассажиров девять новых станций метро. Так, в марте пассажирам стал доступен второй участок Некрасовской линии со станциями «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Кроме того, открыли двери две станции юго-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) — «Авиамоторная» и «Лефортово».

Таким образом, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще три станции метро: это «Электрозаводская» на северо-востоке БКЛ, а также «Мневники» и «Карамышевская» на западе Большого кольца.

— На мой взгляд, важно, что в ходе строительства БКЛ закладываются технические решения, которые позволят в будущем присоединить к ней новые радиальные линии подземки, — рассуждает урбанист Григорий Мельник. — А дополнительные радиусы в свою очередь увеличат охват районов Москвы скоростным подземным транспортом. К тому же они создадут альтернативу уже имеющимся радиусам, что сделает их менее загруженными.

Также в этом году в Москве выросло число электробусов.

— Правда, в холодные дни их приходится чаще заряжать, потому что аккумуляторы быстрее разряжаются, — рассказал «ВМ» сопредседатель Межрегиональной общественной организации «Город и транспорт» Александр Морозов.

Также в этом году, по словам эксперта, было одержано несколько «маленьких побед» в сфере развития трамваев.

— Знаменитый трамвайный маршрут «Аннушка» стал поворачивать с Новокузнецкой на Кожевническую улицу и, таким образом, дважды пересекать Москва-реку. Маршрут стал более удобным и живописным, — пояснил эксперт. — Также я бы отметил появление трамвайного поворота с улицы Авиационная в Тушино и поворот на Живописную улицу со стороны Строгина. Теперь жители этого района могут ездить на трамвае в Серебряный Бор.

Из-за пандемии, пояснил Александр Морозов, не удалось построить трамвайные пути по улице Сергия Радонежского в центре Москвы, чтобы трамвай шел прямо до Садового кольца. Но, как надеется эксперт, в 2021 году этот проект все-таки реализуют.

А еще в 2020 году столицу почти покинули троллейбусы. В Москве остался только один маршрут — в районе трех вокзалов. Александр Шумский, руководитель Экспертного центра Probok.net, считает, что троллейбус как вид транспорта проигрывает автобусу, потому что из-за наличия контактной сети движется он объективно медленнее. Особенно на маршрутах, где нужно много поворачивать.

— Если говорить об электротранспорте, то электробус значительно удобнее и дешевле троллейбуса. У него не падают «рога», не рвется контактная сеть, потому что ее просто нет. Он более маневренный и тихий, — рассуждает Григорий Мельник. — Так что идея заменить троллейбусы электробусами кажется мне логичной.

Торговля перешла в онлайн

Этот год для жителей столицы стал годом новых привычек. Многие, например, освоили онлайн-покупки.

— Оборот онлайн-торговли в столице в 2020 году вырос в 3,5 раза, — заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

А Виктор Кудрявцев убежден, что пандемия и связанные с нею ограничения лишь усилили тренд, который уже был намечен раньше.

— Москвичи и раньше покупали продукты онлайн, просто это делали не постоянно, а эпизодически. А сейчас многие эпизодически ходят в магазины, а онлайн покупают постоянно, потому что это удобнее, а часто еще и дешевле, — рассуждает эксперт. — Не нужно ехать в гипермаркет, тратя время, бензин и нервы. Достаточно, сидя на диване, потыкать пальцем или курсором в экран.

Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов, считает, что в 2021 году будут активно развиваться маркетплейсы, появится больше пунктов доставки. Однако торговые центры закрываться не будут.

— Люди хотят ходить за покупками, поскольку это еще и способ провести время, показать себя, посмотреть на других, — пояснил эксперт. — Это особенно важно, потому что многие работают дистанционно, а поход в торговый центр — один из способов социализации.

Научились бороться с ценами

Кроме того, еще в этом году в Москве появились первые жесткие дискаунтеры. Это сетевые магазины с относительно небольшим выбором товаров, небольшими торговыми площадями и низкими ценами.

— Если в обычном супермаркете 3–4 тысячи наименований товаров, то в жестком дискаунтере —700–800. Вместо пяти видов сметаны, например, могут быть два. А еще в таких магазинах могут преобладать СТМ — собственные торговые марки, — пояснил Игорь Березин. — А СТМ, как известно, всегда дешевле аналогичных товаров, хотя и качество их, как правило, не очень высоко.

Как пояснил эксперт, появление магазинов нового формата — это ответ ретейлеров на падение доходов горожан и рост закупочных цен на продукты. Посещая такие магазины, москвичи могут существенно экономить на продуктах, хотя выбор их, конечно, будет небольшим.

Нужны курьеры и айтишники

Изменился в уходящем году и столичный рынок труда.

— Спрос на сотрудников рабочих специальностей был и так достаточно высок, но он еще больше вырос из-за закрытых границ и недостатка мигрантов, — рассказывает руководитель исследовательского центра портала Superjob Наталья Голованова. — Также резко вырос спрос на IT-инженеров, которые, собственно, и обеспечивают весь процесс «удаленки». Стало намного проще найти работу «продажникам», а вот секретарям и офис-менеджерам, напротив, существенно труднее.

Эксперт опровергла миф о резком снижении зарплат.

— Зарплаты по вакансиям не снижаются, они стабильны или даже растут, — пояснила Наталья Голованова.

Владимир Рожков, проректор Академии труда и социальных отношений, добавляет:

— Во время пандемии очень высок спрос на водителей — в особенности таксистов. Возможно, потому, что они часто заболевают и выбывают из строя. Очень востребованы курьеры — доставщики продуктов и всех продающихся онлайн-товаров. У бюджетников, включая силовиков, проблем никаких, их зарплаты стабильны.

HR-эксперт Зулия Лоикова считает, что нынешний год позволил многим компаниям избавиться от балласта и узнать, кто из сотрудников чего стоит.

— Если хотите сохранить работу, старайтесь работать больше и лучше, при этом постоянно повышая квалификацию, — пояснила Зулия Лоикова. — Сейчас востребован тот, кто может работать «за себя и за того парня».

ПОГОДА

Уходящий год выдался аномально теплым. Зима впервые была практически бесснежной, а средняя температура сезона — на 7,7 градуса выше нормы. Более или менее привычную весну сменило жаркое и дождливое лето с температурой на 1,5 градуса выше нормы. В сентябре и октябре среднемесячная температура превысила плюс 9 градусов, что куда выше нормы, а в ноябре от аномально теплой погоды на вербах начали набухать почки. Теплее обычного, по прогнозу, будет и следующий год.

КСТАТИ

В этом году впервые в истории в московском метро начала действовать система скидок. В ноябре в подземке запустили проект «Время ранних», который позволяет пассажирам получать 50-процентную скидку за поездки вне часа пик — с открытия станций до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Эксперимент действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Проект продлится восемь месяцев. За это время планируется снизить пассажиропоток в пиковые часы на 7 процентов.

ЦИФРА

93 062 рубля сейчас, по данным Мосгорстата, средняя зарплата в Москве. Наиболее высокой она была в марте — 105 238 руб лей. Наиболее низкой в январе — 88 845 руб. Таким образом, говорить о серьезном снижении заработков не приходится.

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