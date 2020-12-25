Советы для бодрости: как правильно отметить новогодние праздники

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Москвичи готовятся отмечать Новый год, который в этот раз будет не совсем обычным. Специалисты столичного департамента здравоохранения дали несколько советов, как отметить праздник, чтобы утром 1 января проснуться бодрым и в хорошем настроении.

Новый год в России невозможно представить без праздничного стола, шампанского, сладостей и всеобщего веселья. И все это замечательно — если в меру. Но с этим-то как раз зачастую бывают проблемы.

Золотое правило, следуя которому можно избежать негативных последствий 1 января: не пить алкоголь вообще, а если и пить — то правильно.

— Прежде всего нельзя совмещать алкоголь с некоторыми продуктами питания. Например, со сладостями. Нельзя заедать алкоголь конфетами, потому что сахар и алкоголь конкурируют друг с другом в метаболизме и продукты полураспада алкоголя только задерживаются, — отмечает главный внештатный специалист — психиатр-нарколог столичного депздрава Евгений Брюн.

Специалист советует делать продолжительные паузы между приемом алкоголя, во время которых нужно не просто сидеть за столом, а двигаться, танцевать.

Традиционное шампанское, несмотря на кажущуюся легкость, далеко не самый безопасный алкогольный напиток. После него крайне нежелательно переходить на более крепкое спиртное. Лучше остаться в пределах «сухого белого».

1 января вся страна начинает похмеляться.

— То, что возникает на следующий день, — это не похмелье. Это — остатки интоксикации. Наслаивать новый алкоголь на еще не переработанный опасно. Это вызывает ассоциированные с алкоголем расстройства. Прежде всего сердечно-сосудистой системы — вплоть до остановки сердца, — говорит Евгений Брюн.

Новогоднее меню — отдельная тема. По статистике, за новогоднюю ночь россияне съедают 60 тонн оливье. Есть устоявшиеся традиции: загодя готовить тазики оливье и селедки под шубой, ставить их в холодильник, а затем подавать к столу. Такой подход может привести к целому ряду негативных последствий. Во-первых, за один день целый тазик отмечающие съедают редко, поэтому многое остается «на утро». За это время продукты могут успеть подпортиться. Во-вторых, в погоне за «безотходным производством» многие люди стараются «умять» все, что наготовили. В итоге они переедают.

Сама заправка салата является благоприятной средой для того, чтобы в ней поселились бактерии. Поэтому заправлять нужно непосредственно перед подачей на стол.

Даже если хозяйка не хочет готовить много жирной и калорийной пищи, на нее зачастую давят традиции и нормы: «Вдруг гостям не понравится?»; «Вдруг будет мало?». На самом же деле даже диетический стол можно организовать концептуально.

— Существуют диеты с доказанной эффективностью с точки зрения профилактики различных заболеваний. Если хотите удивить родных и сделать концептуальный стол, то, как вариант, это может быть здоровый новогодний стол. Наиболее популярна в мире средиземноморская диета. Восточная или японская кухня — тоже отличные варианты, — рассказывает главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Грядущий Новый год будет особенным из-за пандемии. В Москве отменили массовые гулянья, горожан призывают отмечать торжество в семейном кругу, воздержаться от празднования в больших компаниях. Некоторые люди привыкли возлагать на Новый год огромные надежды — как на уникальную возможность повеселиться и отдохнуть единственный раз в году. Зачастую завышенные ожидания у таких людей приводят к разочарованию, в этом году шансов разочароваться еще больше.

— Ожидания завышенные, потому что все мы помним детство, помним, что праздник — это волшебство. Таким образом, завышенные ожидания могут вылиться в эмоциональное разочарование. Кроме того, праздники сами по себе психологически сложны из-за изменения режима дня. Потому что человеку свойственно привыкать к определенной последовательности действий. Перепады могут привести к эмоциональному истощению. Будет сложно возвращаться к привычной жизни, — говорит заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов.

Чтобы не грустить о том, что праздники прошли и, возможно, прошли не так, как ожидалось, чтобы не переживать из-за скорого возвращения на работу, нужно ставить себе четкие задачи на праздничные дни. В особенности это касается родителей: новогодних елок в этом году не будет, поэтому необходимо придумать, чем занимать детей. И самое главное — нужно уметь создавать приятные эмоции в любой период жизни.

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