Садись, подкрепись: составляем правильное праздничное меню

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Праздничный стол — это неотъемлемая традиция торжества. Как и бокал игристого. Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, как правильно составить новогоднее меню, чтобы не омрачить праздник.

За новогодние праздники россияне съедают, только представьте, примерно 60 тонн оливье! Обычно диетологи хватаются за голову, но в этом году они уверены, что можно себя и побаловать — уж больно високосным выдался 2020-й.

— Можно схитрить и накрыть разнообразный праздничный стол, но с небольшими порциями, — рассказала Антонина Стародубова.

Салаты, полдня дожидающиеся своего часа в холодильнике, вызывают аппетит, но в то же время сами являются благоприятной почвой для размножения микроорганизмов. Особенно это касается майонезной заправки, поэтому заправлять салаты нужно непосредственно перед подачей на стол.

Диетолог также рекомендовала ограничить количество соленой и сладкой пищи. За стол не нужно садиться голодным — режим питания нужно соблюдать весь день 31 декабря, чтобы не переесть «с голодухи».

Что касается выпивки, то, по словам главного нарколога Департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна, наименьший вред организму нанесет бокал белого сухого вина. А во время застолья нужно больше двигаться, так как при движении сжигаются алкоголь и еда, полученные в избыточном количестве.

Кроме этого, дома лучше иметь «новогоднюю» аптечку. В ней должны быть пищеварительные ферменты, которые облегчат состояние при переедании. Другой важной составляющей являются антигистаминные препараты, которые помогут при аллергии.

В семейном кругу

В этом году лучше воздержаться от празднования в большой компании и походов в общественные места.

Больше свежего воздуха

Новогодние каникулы — это возможность больше времени провести на свежем воздухе. Но не в общественных, а в более уединенных местах, например, в зимнем парке или на даче.

Завышенные ожидания

В этом году отменены детские новогодние елки и народные гулянья. Чтобы новогодние праздники не стали разочарованием, психотерапевты советуют не завышать ожидания и заранее продумать план отдыха, в том числе для детей.

Дед Мороз с антителами

В последнее время появилась масса таких объявлений. Но прежде чем звать для детей переболевшего Деда Мороза, нужно подумать, сколько ребят он обошел до этого и какую инфекцию может принести на бороде.

Безопасное путешествие

Любителям встречать Новый год в путешествии, например в Сочи, следует помнить о соблюдении перчаточно-масочного режима, особенно во время перелета.

Трезвый иммунитет

Чрезмерное потребление алкогольных напитков повышает вероятность заражения ОРВИ, в том числе коронавирусом, а также усугубляет течение заболевания.

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