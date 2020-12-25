Диетологи рассказали, какие блюда стоит добавить на новогодний стол

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Диетологи рассказали, каких правил стоит придерживаться при подготовке новогоднего стола.

Перед праздником нужно написать список необходимых продуктов и закупиться ими в магазине, советует диетолог звезд Маргарита Королева. Не стоит отклоняться от списка и делать покупки «про запас». Из-за них может появиться лишнее количество блюд, которые придется есть «через силу».

Обилие жирной пищи на новогоднем столе может вызвать сбой в организме. В праздничный рацион стоит добавить больше овощей и фруктов, советуют диетологи.

— Парочка салатов, причем необязательно многокомпонентных. Можно удивить просто оригинальными салатами, где будут доминировать овощи. Причем если термически обработанные, то способом альденте. Или свежие. Быть может, запечь или индейку, или небольшое количество телятины с ароматными травами. Остудив, немного порезать, добавить кусочки салата. Будет прекрасный салат, который можно украсить соком лимона, гранатовыми зернами, где будут доминировать зелень и авокадо, крупные креветки, — приводит РИА Новости предупреждение Королевой.

Классические салаты — «Оливье» или «Сельдь под шубой» — диетолог советует готовить в небольшом количестве, их стоит меньше заправлять майонезом.

— Если хотите сделать оливье — сделайте его здоровым. Приготовьте сами майонез, купите замороженный зеленый горошек, вместо картофеля используйте топинамбур, вместо колбасы — отварное мясо индейки или курицы. Словом, можно сделать салат и оригинальный по вкусу, внешне похожий на обычный наш оливье. И он таковым и будет. Он будет легкий по своему наполнению и не причинит никакого вреда, и не отложится где-нибудь на боках или на животе, — рассказала диетолог.

Жирная и тяжелая пища может отразиться на здоровье людей с проблемами ЖКТ. Специалист посоветовала заранее купить в аптеках препараты от проблем с желудком. Например, абсорбированный уголь.

Диетолог не рекомендует начинать застолье с алкогольных напитков, так как они повышают аппетит. К ним стоит переходить только после основного праздничного ужина.

Во время приема пищи следует делать небольшие перерывы, на 15–30 минут. За это время еда уляжется в желудке, к человеку придет чувство насыщения.

Чтобы не наедаться ночью, диетологи советуют не пропускать 31 декабря приемы пищи. Тогда в канун Нового года не появится чрезмерное чувство голода. Кроме того, масштабный стол можно организовать 1 января, а ночью ограничиться лишь закусками.

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