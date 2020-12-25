Стало известно, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

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В 2020 году тазик традиционного новогоднего салата оливье подорожал на 6,8 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила в пятницу, 25 декабря.

По словам председателя регулятора, цифры рассчитывались по методике «индекса оливье» Росстата. Для расчетов предложили взять два килограмма салата на семью. В состав оливье в этом случае входят в среднем 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 300 граммов докторской колбасы, 100 граммов лука и 200 граммов майонеза.

Как отметила Набиуллина, за год цена ингредиентов для двух килограммов салата выросла на 6,8 процента — с 326 до 348 рублей. При это «достаточно значимо» подорожал картофель, а морковь прибавила в стоимости более 20 процентов.

Так, рост цен на оливье опережает уровень инфляции в 2020 году. По прогнозу Бака России, инфляция по итогам года ожидается в пределах 4,6 — 4,9 процента. В Росстате отметили, что с начала года потребительские цены выросли на 4,7 процента. Об этом сообщается на сайте RTVI.

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