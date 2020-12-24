Диетолог назвала ингредиенты для безвредного оливье

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Салат оливье известен своей коварностью — вкусно, но не очень полезно. О том, как приготовить натуральный, безвредный салат, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, секрет достаточно прост: традиционные для этого блюда ингредиенты нужно слегка изменить. В частности, вместо соленых огурцов лучше брать свежие, колбасу следует заменить индейкой или курицей, а картофелю предпочесть топинамбур. Майонез следует попытаться приготовить самостоятельно, чтобы точно знать, что в его в составе. Эксперт рекомендует сделать его из яичных желтков, оливкового масла, горчицы, лимонной кислоты, соли и перца.

— Это избавит вас от крахмала, улучшителей вкуса и других подобных ингредиентов, — заявила диетолог в разговоре с НСН.

Специалист уточнила, что, если времени на домашний майонез нет, оливье можно заправить йогуртом или другим кисломолочным продуктом.

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