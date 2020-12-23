Шеф-повар дал советы по улучшению традиционных новогодних блюд

Кадр из фильма «Карнавальная ночь» / 1956

Ведущий шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович рассказал, как можно улучшить традиционные для новогоднего стола блюда.

Шеф-повар признался, что обожает оливье, селедку под шубой, маринованные грибы и мандарины. Он раскрыл несколько секретов того, как немного разнообразить эти блюда.

— Например, овощи для оливье не варить, а запекать в духовке, колбасу отложить в сторону, а вместо нее закинуть отварную индейку, — рекомендовал Белькович.

Также он посоветовал заменить консервированный горошек на замороженный, а вместо магазинного майонеза использовать домашний или смесь йогурта, мандаринового сока и оливкового масла.

Помимо этого, эксперт считает более удачным использовать для крабового салата мясо краба, а не крабовые палочки. Среди прочего, повар порекомендовал подать к столу легкие закуски: фаршированные яйца, скумбрию и красную икру.

Наконец, говоря о десертах, Белькович обратил внимание на то, что после основных блюд на сладкое уже обычно не остается сил, но есть альтернативы. В интервью «Телепрограмме» он отметил, что выступает «скорее за фрукты и легкие сладости: печеньки, конфетки, мороженое, йогурты».

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