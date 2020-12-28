Проектирование фондового хранилища завершается в ТиНАО

В Коммунарку переедут коллекции из запасников 27 музеев / Фото: stroi.mos.ru

В ТиНАО завершается проектирование фондового хранилища. Как проект изменит культурную жизнь Москвы, узнала «Вечерняя Москва».

Посетители видят только нарядную сторону жизни музеев: аккуратные витрины, в которых выставлены бесценные артефакты, современное мультимедийное сопровождение. Однако одна из главных проблем музейщиков — хранение. Многим музеям, которые занимают старые здания, площадей категорически не хватает.

Власти Москвы пошли навстречу сфере культуры и инициировали создание нового отдельного хранилища на территории Административно-делового центра в поселке Коммунарка. Это фондохранилище поможет лучшим столичным и федеральным музеям оптимизировать хранение экспонатов и облегчит доступ к ним для визитеров.

В новый центр переедут коллекции из запасников 27 музеев: среди них Третьяковская галерея, Музей Москвы, Музей русского лубка и наивного искусства и многие другие.

— Строительство фондохранилища в Коммунарке позволит частично решить одну из самых насущных проблем Исторического музея — дефицита хранительских площадей. Речь идет о дополнительных 10 тысячах квадратных метров. Нам это необходимо, — рассказала замдиректора Исторического музея по фондовой работе Марина Чистякова. — Наше собрание насчитывает свыше 5 миллионов музейных предметов, это самая большая коллекция в стране. Однако мы не имеем единого депозитария, коллекции располагаются в различных зданиях и строениях музея, в помещениях, где созданы специальные условия для хранения музейных фондов. Коммунарка нам поможет.

По словам Марины Чистяковой, в новом комплексе планируется организовать демонстрацию части коллекций для посетителей в формате так называемого открытого хранения. Кроме того, Исторический музей готов предложить посетителям большую программу выставочных проектов на основе своих фондов — так что, может быть, жителям Новой Москвы не обязательно будет ехать на Красную площадь, чтобы приобщиться к истории.

Энтузиазм коллег поддержали также представители Музея Победы на Поклонной горе. Они рассказали, что создаваемое пространство позволит показать публике уникальную коллекцию военной техники, которая в полном объеме не выставлялась ранее.

— Автомобили, вооружение, самолеты будут демонстрироваться, как часть фондового хранения музея с возможностью доступа посетителей. Зал будет оснащен информационными мультимедийными системами с дополнительной информацией о представленных экспонатах, — уточнили в учреждении.

Сегодня собрание Музея Победы насчитывает 314 тысяч предметов, которые располагаются в 24 разрозненных небольших помещениях. Из-за этого возникают сложности с пополнением музейных коллекций новыми уникальными предметами.

— Особенно остро данный вопрос стоит в вещевом фонде, фонде вооружения и техники и с коллекцией «Скульптура» фонда изобразительных материалов. Выделение площадей в Коммунарке решит проблему и позволит эффективно развивать музейное собрание, — надеются в музее.

В настоящее время фондохранилище находится на этапе планирования: недавно завершился архитектурный конкурс, в жюри которого вошли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, представители Министерства культуры РФ и Департамента культуры Москвы. Фондохранилище будет состоять из четырех 6-этажных зданий, где разместятся коллекции федеральных музеев. Для коллекций музеев Москвы предусмотрено отдельное 4-этажное строение.

Также будут построены культурно-досуговый центр, административные и технические помещения и торговые галереи. Территория рядом с фондохранилищем будет благоустроена, чтобы после осмотра музейных коллекций люди могли отдохнуть.

Ожидается, что строительство завершат в 2023 году.

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