Новогодняя ЗОЖ-неделя: советы лидеров клубов «Моих социальных центров»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Неделя праздников — отличное время, чтобы обзавестись новыми здоровыми привычками. О том, как лучше всего оздоравливать организм в начале года, рассказывают лидеры ЗОЖ-клубов «Моих социальных центров».

Городские клубные пространства «Мой социальный центр» — это место для самореализации и здорового образа жизни. По мнению активистов и лидеров МСЦ, достаточно привить себе несколько полезных привычек. Например, больше ходить пешком, правильно питаться и радоваться каждому дню. У каждого из активистов городских клубных пространств есть еще и свои собственные уникальные ЗОЖ-секреты.

Секрет красоты

Елена Никитина, лидер клуба «Пластика танца» в МСЦ «Таганский» — ухоженная, красивая и подтянутая женщина. Секрет красоты и свежести Елены Вадимовны, которой больше 55 лет, прост: правильный уход за кожей, витамины и позитивный подход к жизни.

— В нашей стране принято отмечать Новый год красиво, сытно и весело. Но все мы знаем, что бывает дальше. Многие из нас, особенно женская половина, после торжества сокрушаются: вес набрали, лицо выглядит не таким свежим, как хотелось бы, двигаться тяжело. А я всегда стараюсь выглядеть молодой, здоровой и полной сил. Волшебной таблетки нет и не будет, во всем нужен правильный, а главное, постоянный и планомерный подход. Что делаю я? Чтобы всегда быть в форме, я следую трем простым и приятным привычкам. Во-первых, ухаживаю за кожей с помощью кремов и сывороток, которые проверены годами. Во-вторых, после консультации с врачом дополняю свое питание витаминами и минералами. Но самый важный мой секрет состоит в подвижном и позитивном образе жизни. Каждый раз, когда слышу музыку, обязательно танцую, много хожу пешком и радуюсь каждому новому дню. В результате все видят, что я выгляжу гораздо моложе своего «паспортного» возраста и чувствую себя, как в юности. Если и вам понравятся эти привычки, важно помнить одно: они должны стать для вас ежедневными. И тогда ваши праздники и застолья не будут иметь неприятных последствий и принесут вам только радость, — рассказала Елена Вадимовна.

Секрет здорового пищеварения

Лидер клуба «Созвучие» МСЦ «Таганский» Елена Григорьева уверена: невозможно быть здоровым, если не соблюдать принципы правильного питания. Но как отказаться от вредных вкусностей и жирных салатов с майонезом в новогодние праздники? Вы не поверите, но Елена Юрьевна вовсе не предлагает вам выкинуть из холодильника любимый «прошлогодний салат». Оказывается, если правильно подготовить организм, то недельный марафон вкусняшек практически не окажет негативного воздействия на пищеварение.

— Мой совет будет полезен всем, кто позволяет себе съесть лишнее в новогоднюю ночь и последующие праздники. Начинайте свое утро со стакана горячей воды натощак. Это поможет запустить лимфоток. Чтобы усилить этот процесс, сделайте пару простых физических упражнений для бодрости. Употребляйте в пищу как можно больше зелени, она ощелачивает ваш организм и, соответственно, поддерживает иммунную систему. Старайтесь пребывать в хорошем настроении, держать равновесие и больше радоваться жизни! А мои простые советы помогут вам наладить пищеварение после праздничных застолий, — поделилась Елена Юрьевна.

Секрет легкого дыхания

Здоровый образ жизни — основа философии всех городских клубных пространств. В МСЦ «Южное Бутово» активисты и лидеры с радостью делятся своими ЗОЖ-советами и «привлекают на светлую сторону» все больше и больше представителей старшего поколения. Для этих целей во время домашнего режима все тематические клубы объединились в одну группу. Так получается давать новым участникам как можно больше полезной и разнообразной информации. А лидером объединения стала Татьяна Медведева. Ее ценят и уважают все лидеры МСЦ «Южное Бутово».

В новогодние праздники Татьяна Николаевна советует подумать о своих легких, ведь чистые и здоровые легкие — важнейший показатель здоровья. Активистка уверена, если у вас хронический кашель, астма или одышка, дыхательная гимнастика обязательно поможет улучшить состояние легких.

— Во время январских каникул советую всем освоить технику правильного дыхания! Казалось бы, что здесь такого? А это действительно важно. Овладев техникой диафрагмального дыхания, вы сможете не только оздоровить свои легкие и избавиться от хронического кашля, но и контролировать свое психоэмоциональное состояние, быстро успокаиваться в стрессовой ситуации и даже замедлить старение. К сожалению, мы иногда вообще «забываем» дышать — например, когда мы сильно сконцентрированы. А ведь мозгу в это время требуется кислород! А научиться правильно дышать можно не выходя из дома в нашем ЗОЖ-клубе в «Моем социальном центре» в районе Южное Бутово, — рассказала Татьяна Медведева.

Секрет бодрости

Советы для поддержания бодрости во время затяжных праздников дала лидер клуба «Секреты долголетия» в МСЦ «Таганский» — Екатерина Вундер.

— Первая заповедь во время новогодних праздников — здоровый сон. После ночных гуляний обязательно нужно выспаться. Также для поддержания здоровья нужно пить много воды, часто люди забывают об этом и доводят себя до обезвоживания. Но, на мой взгляд, самый важный совет — больше свежего воздуха! Во время праздников у нас наконец-то появляется больше времени для прогулок. Не планируете поездку на лыжах — тогда отправляйтесь со всей семьей, родными, детьми, собаками в ближайший парк на прогулку. Свежий воздух «заправляет» наш организм и мозг кислородом, а это, поверьте, отлично избавит от токсинов и продуктов распада тяжелой пищи. Уже через пару часов гулянья на морозе вы точно почувствуете огромное облегчение, у вас появится румянец на щеках и здоровый аппетит. Только «нагуляв» его, не забывайте, что пища должна быть здоровой, — рассказала Екатерина Вундер.

Секрет правильного водного баланса

Пожалуй, все знают, как важно пить воду. Систематическое употребление меньшего количества воды, чем требуется организму, приводит к скрытому обезвоживанию. От этого могут возникать головные боли, мышечные спазмы и нарушение пищеварения. Как во время новогодних праздников не забывать потреблять свою норму чистой воды, рассказывает лидер клуба «Лечебная физкультура в МСЦ «Сокольники» Любовь Виктрик.

— Для того чтобы восстановить водный баланс организма после праздников, необходимо малыми порциями в течение всего дня пить чистую воду. И я даже поделюсь с вами своим секретом, как это можно сделать просто. Рекомендую поставить в каждой комнате, во всех видных местах бутылочки с питьевой водой. Это поможет вам не забывать пить воду в течение всего дня, и водный баланс вернется к норме, — сказала Любовь Виктрик.

Секрет правильного питания

Как обычно питаются москвичи во время январских каникул? Сначала масштабное застолье в праздничную ночь, потом потребление любимых блюд: оливье, селедки под шубой, холодца и других новогодних деликатесов. Все это дает большой удар по нашему пищеварению. Сложно отказаться от старых привычек, но это нужно сделать, чтобы быть здоровым и полным сил, считает лидер клуба «Знатоки» в МСЦ «Сокольники» Ирина Абрахманова.

— В обществе считается, что эталоном здорового образа жизни является дробное трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. Но я рекомендую съедать обед «в два захода» с перерывом в 2,5–3 часа. То же самое рекомендуется сделать и с ужином. Но помните, что последний прием пищи должен быть не меньше чем за 2,5 часа до сна. Такой подход к питанию способствует ускорению обмена веществ, тем самым мы сможем дольше держать наше тело и организм в тонусе. Когда и что нужно есть? Первое — все мы любим сладкое. Это так называемые простые углеводы, их можно есть только в первой половине дня. Так как день длинный, и съеденные вкусняшки можно успеть «отработать» физическими активностями. Второе — про сложные углеводы. Преимущественно крупы и бобовые. Сложные углеводы долго перевариваются и наполняют нас энергией на протяжении дня, поэтому их мы тоже едим в первой половине дня или на обед. Третье важное правило — употребление жирных кислот. Например, Омега-3. Нашему организму для нормального функционирования необходимы жирные кислоты, которые содержатся в различного рода растительных маслах, в рыбе и орехах. Эти продукты желательно внести в повседневный рацион каждому человеку.

Мы еще раз поздравляем всех горожан с прошедшим Новым годом и наступающим Рождеством. Следуйте советам наших лидеров ЗОЖ-клубов, будьте здоровы, больше улыбайтесь! Тогда у вас будет много энергии для выполнения собственных желаний. А городские клубные пространства «Мой социальный центр» с большой радостью помогут всем представителям старшего поколения еще лучше разобраться во всех аспектах здорового образа жизни.

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