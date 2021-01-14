Эксперты столичного центра занятости рассказали о пяти периодах карьеры

Фото: Центр занятости «Моя карьера»

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По статистике центра занятости «Моя работа», самыми востребованными работодатели считают сотрудников в возрасте от 30 до 45 лет: 52 процента респондентов предпочитают одновременно опытных и перспективных сотрудников. Карьерные эксперты обозначили пять возрастов карьерного пути и рассказали, какие риски и сложности могут возникнуть на каждом этапе и как извлечь максимальную выгоду для карьерного развития.

От 18 до 21. Первый опыт

Цель: понять, в каком направлении хочешь развиваться, получить свой первый профессиональный опыт.

Как правило, студенты выбирают для себя компании, в которых их готовы взять почти на любых условиях и предоставить возможность трудиться по гибкому графику, так как в этом возрасте работа часто совмещается с учебой. Молодых сотрудников погружают в специфику работы и объясняют на практике, как устроена профессия. Такой опыт — хорошая возможность приобрести необходимые навыки и профессиональные компетенции, которые пригодятся в будущем.

В этот период молодые люди определяются с направлением, в котором планируют развиваться в дальнейшем. Можно пройти стажировки в разных сферах деятельности и отраслях и выбрать то, что подходит именно вам.

Совет. Первая работа — это в первую очередь обучение. Вы учитесь управлять своим временем, работать в команде, выполнять поручения руководителя и получать практические навыки. Если возникают трудности, не стоит торопиться кардинально менять направление. Старайтесь прислушиваться к комментариям вашего наставника и впитывать новую информацию. Получив критику в свой адрес, не впадайте в депрессию. Помните: всему можно научиться. Главное — проявить терпение и выдержку.

От 22 до 26. Профессиональное развитие

Цель: поиск возможностей для профессионального развития.

В это время специалистам приходится делать непростой выбор между сиюминутной выгодой и перспективами — местом, где пообещали хороший заработок или где зарплата ниже, но есть перспективы. Советуем сделать выбор в пользу компании, где руководство вкладывается в профессиональное развитие, качественное обучение сотрудников и корпоративную культуру.

Совет. Избегайте сомнительных предложений, где заработная плата «в конверте» или нет официального трудоустройства. Вы можете столкнуться с недобросовестностью работодателя в оплате труда и остаться без социальных гарантий.

Стоит отметить, что крупные престижные корпорации с сильным брендом и развитой корпоративной культурой зачастую не готовы брать на работу специалистов из сферы «теневой экономики». Неправильный выбор может затруднить развитие вашей дальнейшей карьеры.

От 27 до 36. Покорять новые вершины

Цель: карьерный рост.

В этот период люди находятся в поиске расширения зон ответственности, повышения уровня решаемых задач и увеличения заработной платы. В это время закладывается фундамент на дальнейшую жизнь. Это подходящее время прокачивать себя в личностном и профессиональном плане: посещать отраслевые мероприятия и конференции, повышать квалификацию с помощью различных курсов и тренингов, налаживать полезные связи.

Совет. Выстраивая карьеру, важно думать о долгосрочной перспективе. Репутация становится важной составляющей вашего профессионализма. Не стоит менять работу каждый раз, как только сделают чуть более выгодное предложение. Для работодателя подобное поведение — признак незрелости или неуживчивости.

От 37 до 44. Наблюдатель

Цель: самоопределение.

В это время ваш «капитал», сформированный за предыдущие 20 лет, складывается из двух ключевых составляющих: профессиональный опыт и навыки, а также универсальные личностные компетенции.

Для продвижения вверх по карьерной лестнице важным также становится умение анализировать ситуацию внутри компании, быть максимально гибким и уметь избегать манипуляций и конфликтов.

Совет. Как правило, в этом возрасте приходит понимание, хотите ли вы работать по найму или планируете заниматься собственным делом. Если чувствуете потребность в изменении формата работы, есть время тезисно проработать план дальнейших действий.

Возраст от 45 до 55. Использование полученных навыков

Цель: оставаться востребованным на рынке труда или открыть собственное дело.

Самое время монетизировать свои связи и репутацию. В этот период человек, как правило, четко понимает, что он планирует делать дальше: продолжит работать в наемной сфере, уйдет на фриланс или откроет собственное дело. К этому возрасту обычно накапливается большое желание делиться своим опытом, человек хочет быть значимым и нужным в обществе.

Совет. К людям часто приходит осознание того, что больше не хочется тратить свои ресурсы и годы на неподходящую компанию или коллектив. Возникает желание кардинальных перемен и осуществления осмысленных целей. Однако зачастую есть опасения и риски востребованности при кардинальной смене деятельности. Советуем попробовать свои силы в преподавании или волонтерстве. Делитесь своими знаниями с молодыми специалистами, помогайте тем, кто в этом нуждается.

Если вам необходима консультация или помощь в трудоустройстве, советуем обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — Службе занятости населения города Москвы. Сайт центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 50 из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы».

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