Новые онлайн-курсы по самозанятости откроют в центре «Моя карьера»

Консультант центра занятости «Моя карьера» Татьяна Гофутян помогает жителям столицы найти работу, в том числе направляет на бесплатное обучение. Именно она помогает записываться на онлайн-курс «Сиделки.Перезагрузка» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В центре «Моя карьера» откроют новые онлайн-курсы по самозанятости, которые проведут сертифицированные тренеры и эксперты. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Все желающие смогут посетить онлайн-курсы «Акселератор самозанятости» и «Школа молодого копирайтера» для повышения своей грамотности в вопросе самозанятости.

— Новые программы центра «Моя карьера» заложат прочную базу для открытия своего дела с пониманием основ и возможностей для развития, а карьерные консультанты подскажут, как построить индивидуальный карьерный маршрут, и подержат на каждом его этапе, — приводит официальный сайт мэра Москвы слова руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгения Стружак.

Он добавил, что столичные центры занятости должны помогать москвичам с освоением подобного формата работа. Для этого планируют открыть специальные курсы.

Онлайн-занятия «Акселератор самозанятости» откроется 18 января. В течение шести модулей слушателям помогут определить сферу деятельности, разобраться с юридическими вопросами в статусе самозанятого, покажут, как найти подход к новым клиентам. т плательщика налога на профессиональный доход, научат делать ценностное предложение и искать клиентов.

Среди участников курса будет бронзовый призер чемпионата Европы и чемпионата мира по сноуборду Екатерина Люсина, которая поделиться со слушателями своим опытом.

С 19 января начнется онлайн-курс «Школа молодого копирайтера». Программу разработали для желающих взять в качестве работы для самозанятости написание текстов. На интенсиве также расскажут, как продвигать собственный бизнес через копирайтинг, креативно мыслить и повышать продажность своего текста.

Курс будет состоять из 8 модулей. Его слушатели будут регулярно практиковаться в написании текстов и делать домашние задания для отработки материала.

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