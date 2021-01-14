Новые онлайн-курсы по самозанятости откроют в центре «Моя карьера»
В центре «Моя карьера» откроют новые онлайн-курсы по самозанятости, которые проведут сертифицированные тренеры и эксперты. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Все желающие смогут посетить онлайн-курсы «Акселератор самозанятости» и «Школа молодого копирайтера» для повышения своей грамотности в вопросе самозанятости.
— Новые программы центра «Моя карьера» заложат прочную базу для открытия своего дела с пониманием основ и возможностей для развития, а карьерные консультанты подскажут, как построить индивидуальный карьерный маршрут, и подержат на каждом его этапе, — приводит официальный сайт мэра Москвы слова руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгения Стружак.
Он добавил, что столичные центры занятости должны помогать москвичам с освоением подобного формата работа. Для этого планируют открыть специальные курсы.
Онлайн-занятия «Акселератор самозанятости» откроется 18 января. В течение шести модулей слушателям помогут определить сферу деятельности, разобраться с юридическими вопросами в статусе самозанятого, покажут, как найти подход к новым клиентам. т плательщика налога на профессиональный доход, научат делать ценностное предложение и искать клиентов.
Среди участников курса будет бронзовый призер чемпионата Европы и чемпионата мира по сноуборду Екатерина Люсина, которая поделиться со слушателями своим опытом.
С 19 января начнется онлайн-курс «Школа молодого копирайтера». Программу разработали для желающих взять в качестве работы для самозанятости написание текстов. На интенсиве также расскажут, как продвигать собственный бизнес через копирайтинг, креативно мыслить и повышать продажность своего текста.
Курс будет состоять из 8 модулей. Его слушатели будут регулярно практиковаться в написании текстов и делать домашние задания для отработки материала.
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