Как в 1959 году московское метро делали комфортнее

Фото: Б. Приходько. Москва. Март 1960 г. Главархив Москвы

В Главархиве Москвы хранится много документов, связанных с историей подземного транспорта. Один из таких — приказ начальника Московского метрополитена.

С самого своего открытия в 1935 году Московский метрополитен стал одним из самых популярных средств передвижения жителей столицы и ее гостей. В свою очередь руководство метро занималось развитием инфраструктуры московской подземной дороги для максимального комфорта граждан.

14 января 1959 года вышел приказ начальника Московского метрополитена Александра Ежова. В приказе шла речь о мерах по улучшению культуры обслуживания пассажиров с детьми, людей с инвалидностью и лиц пожилого возраста.

Так, депо «Северное», «Сокол», «Измайлово» и «Красная Пресня» должны были увеличить вдвое число посадочных мест в головных и хвостовых вагонах для пассажиров указанных категорий. Над каждым таким местом следовало размещать соответствующую трафаретную надпись, а места вагонов, подлежащих модернизации, требовалось отделить специальной штангой.

Помощники машинистов электропоездов при наличии радиоаппаратуры теперь объявляли по громкой связи о наличии мест для пассажиров с детьми, людей с инвалидностью и лиц пожилого возраста. Появились обязанности и у поездных бригад и дежурных по станции — эти сотрудники контролировали порядок при посадке таких пассажиров, а также оказывали людям помощь, если она требовалась.

Если в первые годы существования Московского метрополитена он насчитывал всего 13 станций, то по мере интенсивного развития столицы и строительства метро его подземные сооружения образовали разветвленный подземный город. Пребывание пассажира в метро становилось длительнее, поэтому комфорт играл все более значимую роль. Его составляющие — в том числе и удобная навигация, наглядные указатели и схемы, позволяющие выбрать оптимальный путь с наименьшим числом пересадок, и места ожидания в центральных залах станций и на перронах.

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