Сергей Собянин: Строим дома по реновации качественно

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил семью Вольных с новосельем. В новой двухкомнатной квартире в доме, построенном по программе реновации, Татьяна и Олег будут жить с двумя дочками — старшей Софьей и младшей Стефанией / Фото: Михаил Колобаев, «Вечерняя Москва»

В пятницу, 15 января, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с новосельем первых жильцов дома, построенного по программе реновации в районе Южное Медведково. Всего в новые квартиры переедут 147 человек.

Новостройка в проезде Дежнева построена по индивидуальному проекту. В доме 128 квартир. Все — с улучшенной отделкой. Это требование московского стандарта реновации. По нему обустраиваются и места общего пользования. Так, на первом этаже расположены колясочные и комнаты консьержа. На подземную парковку можно спуститься на лифте. Кроме того, дом оборудован видеонаблюдением, пожарной сигнализацией и другими системами безопасности.

— Несмотря на все проблемы, в том числе с коронавирусом, мы не снижаем темпы строительства домов по реновации, — подчеркнул Сергей Собянин. — Поэтому и результат такой: можно переезжать и праздновать новоселье.

Заселение дома началось 25 декабря прошлого года: из старой девятиэтажки, расположенной буквально в 20 метрах, должны переехать 147 жителей. Свое согласие на переезд уже подтвердили 49 семей. Среди них — Татьяна и Олег Вольных с двумя дочками. Старшая Софья учится во втором классе, младшая Стефания на несколько часов в день ходит в детский сад. Все рядом с домом.

— Квартира большая, удобная, — поделилась первыми впечатлениями Татьяна.

Семья Вольных переезжает в двухкомнатную квартиру общей площадью 57 квадратных метров, что на 11,5 «квадрата» больше, чем их старая квартира. А вот этаж остался неизменным —восьмой.

На шесть этажей выше будет жить пенсионерка Валентина Ремизова с мужем Юрием Ковалевым.

—Как же здесь шикарно! — восхищается видом из окна хозяйка.

Новая двухкомнатная квартира семьи Ремизовых-Ковалевых почти на 20 квадратных метров больше старой. Но для Валентины Николаевны и Юрия Николаевича гораздо важнее то, что они остаются жить в своем родном районе: в шаговой доступности поликлиника, центр «Мои документы» и парк в пойме реки Яузы. А скоро в районе появятся и новые места для неспешных прогулок.

Как рассказал префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев, в Южном Медведкове объединят дворовые территории шести школ, обустроят их и сделают общедоступными. Ключевым элементом станет стадион. Неподалеку, в Ясном проезде, благоустроят пруд.

В этом году в районе завершат модернизацию детской поликлиники и реконструкцию музыкальной школы имени Пономарева. А в перспективе из кинотеатра ≪Полярный≫ сделают культурный центр.

Всего в Южном Медведкове, по словам мэра, в программу реновации вошли десять домов. Из них в новые квартиры должны переехать более двух тысяч жителей. Для реализации программы в районе определили 11 стартовых площадок. Три дома уже готовы, остальные сейчас либо строятся, либо находятся на стадии проектирования.

—В Южном Медведкове программа реновации, надеюсь, закончится быстро и качественно: думаю, в течение пяти лет жители района переедут в новые квартиры, —сказал Сергей Собянин.

В целом по городу, уточнил мэр, по программе реновации уже построен первый миллион квадратных метров жилья. Кроме того, получена необходимая градостроительная документация для возведения всех запланированных домов.

КСТАТИ

Один из главных дорожных проектов правительства Москвы — реконструкция старых клеверных развязок на МКАД. Как вчера сообщил в соцсетях Сергей Собянин, за 10 лет в городе сделали 18 новых развязок. Сейчас в работе еще четыре. В частности, утвержден проект реконструкции развязки на пересечении Кольцевой автодороги с Алтуфьевским шоссе.

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