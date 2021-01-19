«Начинают адаптироваться»: в Москву возвращаются краснокнижные животные

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В 2020 году в Москве было зафиксировано более 40 видов птиц и 10 видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу. О том, почему редких животных все чаще можно встретить в парках и лесопарках мегаполиса, «Вечерняя Москва» спросила у специалистов.

Звери все чаще идут в города

Как рассказала заведующая лабораторией Красной книги ВНИИ «Экология» Анна Белоусова, возвращение животных происходило и до 2020 года. А во время действия противоэпидемических мер некоторые виды, особенно те, которые предпочитали до этого прятаться, почувствовали себя еще более комфортно.

— Когда людей стало меньше, животные легче стали в городе осваиваться. Но на самом деле этот процесс идет по всему миру, не только у нас. Животные начинают адаптироваться к обитанию в городских условиях, используя всевозможные городские варианты питания, укрытий, определенные коридоры. Они попадают в город по поймам рек. В поймах существуют глухие участки, где они могут прятаться, выходить, питаться. Причем они уже заранее знают, что эти участки могут служить им местом подкормки, — рассказала специалист.

По мнению Белоусовой, краснокнижные животные будут продолжать возвращаться в столичный регион. Правда, отметила специалист, это может занять какое-то время.

— И животным, и человеку от парков нужно просто общение с природой и больше ничего. И если на территории города будут сохраняться естественные участки природы, то и животные будут счастливы, и люди, — заключила Белоусова.

Все удачно сложилось для городской фауны

Орнитолог, старший научный сотрудник зоологического музея МГУ Евгений Коблик также отмечает, что 2020 год был для животных московской городской фауны в целом удачным.

— На это плодотворно повлияли ограничительные меры, карантин, отсутствие людей в парках. В краткосрочной перспективе исчез фактор беспокойства, который всегда в Москве сдерживал и распространение, и рост численности животных. В этом году он был сильно нивелирован за счет мер изоляции и весна была очень удачной для размножения зверей, птиц и других животных, в том числе занесенных в московскую Красную книгу, — констатировал эксперт.

Каких редких животных видели в парках и лесопарках Москвы?

Из редких краснокнижных млекопитающих в прошлом году в городе были замечены: горностай, заяц-русак и заяц-беляк, черный хорь, лесная куница, обыкновенная кутора. Из редких краснокнижных птиц зафиксированы: широконоска, чирок-свистунок, канюк, чибис, средний пестрый дятел, вальдшнеп, лысуха и другие.

Кроме того, в Москве наблюдали виды животных, считающиеся исчезнувшими: серая утка и осоед.

Возвращение редких животных стало возможным благодаря продуманному поддержанию, восстановлению и развитию экосистем города, отмечают в департаменте природопользования. В условиях жизни огромного мегаполиса и повышенной нагрузки со стороны человека такая работа требует серьезных усилий. Специалисты Мосприроды учитывают результаты постоянного наблюдения за биологическим разнообразием, принимают во внимание научный опыт и используют высокие технологии.

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