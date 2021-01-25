«Ударят морозы»: синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая русская зима

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В настоящее время москвичи живут в условиях погодной аномалии: воздух в столице прогревается до практически рекордных значений. Однако морозы вернутся к концу января, а в феврале жителей столицы ждет настоящая русская зима, предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В разговоре с «Вечерней Москвой» он обратил внимание на то, что текущая погодная аномалия на десять градусов выше нормы. Тем не менее до рекордных показателей оттепель вряд ли дойдет, поскольку уже к этой среде, 27 января, начнет холодать.

— Сейчас пара дней оттепели, потом мы постепенно будем прижиматься к нулю. Осадки начиная со среды или четверга начнут переходить в твердую фазу, а уже к выходным ударят морозы с нормальными снегопадами, — прогнозирует синоптик.

Он уточнил, что морозы поначалу будут слабыми: 3–8 градуса ниже нуля ночью и минус 1–6 днем.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Также метеоролог рассказал о возвращении снежного покрова. Если на 25 января он составляет 28 сантиметров в Москве, но еще два дня снег «будет сдуваться», то после среды, начиная с четверга, снег перестанет таять.

— Покров начнет расти каждый день на сантиметр-другой, и к концу воскресенья мы выйдем на 30-сантиметровый слой снега, — полагает собеседник «ВМ».

Тишковец подчеркнул, что к концу этой недели «зима вернется в умеренном варианте».

С другой стороны, февраль, по прогнозам эксперта, будет «гораздо жестче».

— Февраль нас еще удивит настоящей русской зимой, настоящими морозами и настоящими снегопадами. Это еще не конец. Это не весна, как многие думают, — отметил метеоролог.

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