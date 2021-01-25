Как ремонтируют центры госуслуг в Москве

Старший специалист центра госуслуг «Мои документы» на улице Новозаводской Светлана Давыдова (на переднем плане) и ее коллеги очень довольны новыми условиями работы. Для посетителей помещение после капитального ремонта тоже стало гораздо удобнее / Фото: Пресс-службаДепартамента капитального ремонта Москвы

Ежегодно в Москве не только появляются новые офисы центров госуслуг, но и обновляются существующие. В Департаменте капитального ремонта столицы «Вечерней Москве» рассказали о результатах этой работы в прошлом году.

Центры госуслуг «Мои документы» сегодня — это один из неотъемлемых элементов социально-бытовой инфраструктуры города. Сотни людей ежегодно обращаются в районные центры за получением различного рода государственных услуг, а во флагманских офисах, имеющих окружное значение, поток посетителей еще больше. Во многом из-за этого через определенный промежуток времени необходимо проводить капитальный ремонт в помещениях центров.

В прошлом году Департамент капитального ремонта Москвы капитально отремонтировал два офиса «Мои документы» в районах Царицыно и Филевский парк.

— Капитальный ремонт включает перепланировку существующих помещений, замену и устройство новых коммуникаций, ремонт фасадов, кровли, приспособление для маломобильных групп населения, оснащение мебелью и новой навигацией, — рассказал начальник управления Департамента капитального ремонта столицы Алексей Васютин.

Оба капитально отремонтированных центра госуслуг располагаются на первых этажах жилых домов 1956 и 1969 годов постройки и до начала работ не отвечали современным требованиям комфортного оказания услуг.

Ремонт помещения на Новозаводской улице (район Филевский парк) начался в январе прошлого года и завершился в сентябре. Сроки сдачи немного сдвинулись из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В среднем же, по словам Алексея Васютина, на то, чтобы капитально отремонтировать подобный объект, уходит порядка полугода. При этом начальник управления подчеркнул, что никаких неудобств жителям домов ремонт не доставил.

— При проведении работ соблюдается закон о тишине. Также жителей заранее оповещают об отключении в доме той или иной системы. Для этого вывешивается объявление с указанием даты и временем отключения, — отметил Алексей Васютин.

Инженерные системы первых этажей жилых домов, как правило, самостоятельные, и любые работы с ними никак не влияют на удобство проживания собственников квартир. Если же система все-таки завязана с общей, к примеру водоснабжения, то строителям в определенный момент придется ее отключить. Однако за все полгода капитального ремонта время отключения воды составит максимум два-три часа.

Помимо капитального ремонта, также ведутся работы по тому, чтобы некоторые помещения приспособить к открытию офисов «Мои документы». Например, в торговых центрах. В 2020 году было приспособлено два помещения, одно из них — в Щербинке.

Также Департамент капитального ремонта проводит текущие работы по установке приборов учета или модернизации системы вентиляции. Такие работы провели в восьми помещениях центров «Мои документы». Там привели в надлежащее состояние инженерные системы, установили приборы учета тепловой энергии. В планах департамента на этот год значатся почти 40 объектов. Причем в более половины из них будут проведены работы по обеспечению доступа для маломобильных граждан.

СПРАВКА

Всего за период с 2015 по 2019 год комплекс городского хозяйства Москвы выполнил ремонтные работы на 114 объектах. 40 из них приспособлены для размещения центров госуслуг «Мои документы». В их числе Дворец госуслуг на ВДНХ и три флагманских центра. В 74 центрах госуслуг проведены ремонтные работы текущего характера.

Читайте также: Москвичам рассказали, как проходят онлайн-консультации по жилищным вопросам