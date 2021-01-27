Технологии и инвестиции: в Госдуме объяснили планы России провести ЭКСПО-2030

Крыша павильона России на всемирной выставке EXPO-2015 в Милане / Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении Москвы в качестве кандидата на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2030». Документ предполагает создание организационного комитета проекта, его председателем правительство назначило главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Проведение международного форума достижений в области индустриализации и демонстрация новейших технологических продуктов совпадает со стратегическими задачами России и соответствует возможностям нашей страны. Об этом «Вечерней Москве» заявил председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

— Стремление Москвы стать центром проведения одной из масштабных мировых выставок ЭКСПО в 2030 году можно только приветствовать. Нашей стране, безусловно, есть что показать и продемонстрировать в передовых промышленных, технологических и инновационных разработках. Не будем забывать, что сейчас мир стремительно меняется — идет колоссальное развитие новых технологий, и уже через несколько лет разработки, которые сегодня кажутся фантастикой, станут реальными, обыденными вещами, — подчеркнул депутат.

Парламентарий уточнил, что речь идет о развитии робототехники, искусственного интеллекта, о хранении и использовании больших баз данных. Технологическое развитие нашей экономики, по словам Жигарева, — это стратегическая задача. Он напомнил, что в России уже есть уникальные разработки и компании, которые стали глобальными:

— Мы имеем национальную поисковую систему, национальный почтовый сервис, разработки наших IT-компаний хороши и известны в мире, — добавил председатель думского комитета.

Собеседник «ВМ» заметил, что выставка ЭКСПО — это шанс не только продемонстрировать всему миру наши возможности, но и способ привлечь инвестиции, прежде всего, со стороны высокотехнологичных компаний. По мнению Жигарева, передовые разработки и технологии других стран должны использоваться в развитии российской экономики.

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Тем временем власти Москвы активно обсуждают идею проведения «ЭКСПО-2030» на территории Новой Москвы. Как рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, для объектов уже подобрано несколько земельных участков. Все они, по его словам, находятся недалеко друг от друга и располагаются рядом с аэропортом Внуково. Жидкин добавил, что объем нового строительства, необходимого для проведения выставки, составляет около 300 тысяч квадратных метров.

Справка «ВМ»

ЭКСПО — самая крупная международная выставка, в которой принимают участие свыше 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Россия — активный участник международного выставочного движения с 1851 года, но до сих пор ни разу не принимала ЭКСПО.

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