«Снижение затрат»: эксперт рассказал о перспективах цифровизации госуслуг

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Главный тренд цифровизации госуслуг сегодня — сделать так, чтобы часть услуг предоставлялась не просто электронно, а вообще без участия гражданина, автоматически. Об этом «Вечерней Москве» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Ранее платформа «Электронный дом» обновила функционал: теперь с помощью приложения на телефоне можно будет передавать показания счетчиков, общаться с соседями и даже отправлять сообщения в управляющую компанию.

— Глобальный тренд цифровизации услуг ЖКХ состоит из двух частей: сбора данных для более умных расчетов и снижения затрат на всю систему хозяйственной жизнедеятельности. И что первый, что второй пункт должны снижать затраты для конечных потребителей. Сейчас идет анализ эффективности подобных систем с тем, чтобы реализовать эту задачу удалось в будущем. И, наверное, главное, чего хотят добиться, чтобы мы вообще не вспоминали о счетчиках, о том, что их показания нужно куда-то передавать, сверять какие-то цифры. Вполне возможно, реализовать это удастся уже в самом скором времени.

Если говорить о глобальной цифровизации госуслуг, то первая задача сейчас — добиться в регионах того же уровня, что уже есть в Москве:

— В регионах существуют и муниципальные госуслуги, обработка данных идет с помощью единой системы электронного взаимодействия федерального уровня. Акцент же делается на создание суперсервисов, в которых будут сгруппированы сразу несколько услуг на разные случаи жизни, вроде переезда в другой регион, необходимости получения документов и прочего. Основная же задача в рамках всей страны сделать так, чтобы часть сервисов выполнялась не просто в электронном виде, а вообще без участия гражданина. Есть же огромное количество вещей, происходящих естественным путем, вроде рождения ребенка, наступления его совершеннолетия и другие.

В перспективе с развитием цифровизации в стране все положенные гражданам выплаты будут начисляться автоматически, без обязательной подачи заявления даже онлайн. То же с получением необходимых документов: например, после исполнения 14 лет ребенку не нужно будет заполнять никакие заявления, достаточно будет просто прийти и получить паспорт.

«Электронный дом» — платформа, упрощающая взаимодействие жителей и управляющих организаций. С его помощью можно вызвать мастера, разместить объявление, написать соседям и даже пожаловать в УК — например, о перегоревшей лампочке в подъезде или о переполненном мусорном баке.

Обновление «Электронного дома» — еще один шаг на пути к глобальной цифровизации государственных услуг. Благодаря специализированным платформам уже можно, например, записаться к врачу, не вставая с кровати, с помощью портала «ЕМИАС», рассчитать время и стоимость проезда в «Московском транспорте», оплатить штрафы и задолженности на госуслугах, и это лишь малый список доступного функционала.

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