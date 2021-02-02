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Игорь Хатьков: Сделать прививку от коронавируса особенно важно людям с онкологией
Фото: Скриншот видео на Youtube-канале Мослекторий

Игорь Хатьков: Сделать прививку от коронавируса особенно важно людям с онкологией

Марьяна Шевцова

Город

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется. Тем не менее инфекция все еще представляет опасность, особенно для людей с онкологическими заболеваниями. Как протекает вирус и как защитить себя москвичам, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова Игорь Хатьков.

— Игорь Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, действительно ли есть серьезный риск заболеть у людей с онкологическими заболеваниями?

— Нужно понимать, что онкологическое заболевание сопровождается снижением иммунных сил организма. Поэтому риски, которые представляет коронавирусная инфекция, для таких пациентов выше. Стоит отметить, что в значительной степени риск заболеть или получить осложнение при коронавирусе возрастает у онкогематологических больных. Те изменения, которые возникают при инфекции, очень целенаправленно поражают систему крови, поэтому такие больные реагируют тяжелее.

— Как протекает коронавирус у пациентов с онкологией?

— В целом точно так же, как и у всех остальных людей. Другое дело, что количество тяжелых случаев при наличии онкологии более высокое. Кроме того, заболевание протекает более длительное время и может быть большее количество осложнений, например, в виде цитокинового шторма (воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма — прим. «ВМ»). Какой-то статистики в настоящий момент ни в Москве, ни в России, ни в мире нет. Но могу сказать, что по опыту нашего учреждения мы видим, что коронавирус более легко поражает онкогематологических пациентов, и они переносят инфекцию значительно хуже. С учетом повышенных рисков для людей с онкологией необходимо соблюдать серьезные меры безопасности в больнице.

— При плановом лечении вы проводите тестирование на ковид, прежде чем положить пациента?

— Мы как стационар, специализирующийся на оказании плановой и высокоспециализированной помощи по самым разным направлениям, то есть не только онкология, с первых дней развития пандемии предпринимали все усилия, чтобы не допустить вспышек инфекции внутри клиники. Потому что это могло просто парализовать работу отделений, хирургических операционных. И мы делали и делаем все, чтобы инфицированные пациенты не попадали внутрь больницы. Поэтому, помимо стандартных вещей, которые сразу же начали внедряться везде, я имею в виду сбор анамнеза накануне госпитализации, измерение температуры и сатурации, с момента появления возможности мы начали проводить ПЦР-тестирование. К слову, Москва получила такую возможность практически одной из первых в мире. Сейчас все пациенты, которые к нам поступают, сначала сдают ПЦР-тест на коронавирус.

— Если у пациента с онкологией выявляют ковид, его сразу же госпитализируют?

— Нет, в этом нет необходимости. Госпитализация нужна по показаниям. Я считаю, что всегда при возможности коронавирус нужно лечить дома, находясь в максимальном режиме изоляции от всех. А при обладании определенных симптомов, таких как длительная высокая лихорадка, снижение сатурации, затягивать, конечно, нельзя. Нужно тогда госпитализироваться.

— Как обезопасить себя человеку с онкологией в период пандемии?

— В первую очередь, конечно, сделать прививку. Она уже доступна для жителей, особенно ее важно сделать жителям с хроническими заболеваниями, онкологией, людям старшего возраста. Меры профилактики для всех абсолютно одинаковые: самоизоляция, ношение маски и перчаток, регулярная обработка рук, а также правильное сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов. В частности, витамин Д имеет большое значение. Кроме того, необходим нормальный сон, регулярное проветривание помещений и физическая активность. Отмечу, чем более активно в данный момент протекает онкологический процесс, тем меры безопасности должны быть более строгими. Потому что, например, онкологический больной в стадии ремиссии практически эквивалентен здоровому человеку. А больной, у которого наблюдаются симптомы прогрессирования, которому необходимо в данный момент проводить хирургическое, лекарственное лечение или лучевую терапию, более подвержен коронавирусной инфекции.

— Лучшей защитой от вируса считается вакцинация. Безопасно ли онкобольным делать прививку?

— Есть серьезные доказательства безопасности российской вакцины. Исследования проводятся с лета, и мы видим, что жизнеугрожающих реакций у тех, кто сделал прививку, нет. Есть только вполне закономерные симптомы у небольшого процента людей в виде, например, небольшой температуры. И это вполне сопоставимо с тем, что мы наблюдаем при вакцинации от гриппа. То, что вакцинированные люди могут чувствовать себя защищенными, — это факт. Поэтому, учитывая безопасность вакцины, мы считаем, что для онкологических больных в стадии ремиссии прививка необходима. Если же у человека болезнь прогрессирует, то необходимо рассматривать каждый случай индивидуально и консультироваться с врачом-онкологом. Очень многое зависит от состояния пациента, какое лечение ему проводится.

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