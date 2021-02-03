«Ни шагу назад!»: 78 лет Сталинградской битве — вспоминаем страницы истории вместе с МЭШ

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей города Москвы

Узнать больше об одном из самых ярких событий Великой Отечественной войны, поработать с уникальными фото- и видеодокументами, а также интересно и эффективно подготовиться к занятиям учащиеся столицы могут вместе с контентом библиотеки Московской электронной школы.

В интерактивных сценариях уроков и приложениях МЭШ школьников ждут отрывки документальной хроники, архивные газетные публикации военного времени, сравнительный анализ живой силы и боевой техники, а также карты и планы сражений, посвященные ходу Сталинградской битвы. Работа с цифровой платформой поможет учащимся расширить кругозор, получить дополнительную информацию и возможность творчески подойти к выполнению домашнего задания.

Интерактивный сценарий урока для старшей школы «Сталинградская битва» направлен на детальный разбор исторических этапов легендарного сражения. Ребята познакомятся с отрывком знаменитой статьи И. Эренбурга, опубликованной в газете «Красная звезда», и изучат карту с планом сражения с помощью интерактивной панели. В ходе урока школьники познакомятся с материалами приказа № 227, посмотрят фрагмент документальной хроники и восстановят историческую последовательность событий от массированной воздушной атаки города до капитуляции Ф. Паулюса. Кроме того, старшеклассники выполнят интерактивное задание, совместив имена героев Сталинградской битвы с описанием совершенных ими подвигов.

Ровно 78 лет назад закончилось одно из самых жестоких и кровопролитных сражений в истории человечества, значение которого трудно переоценить. Оно продолжалось двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и в самом городе. Противостояние охватило огромную территорию площадью около 100 тысяч кв. километров. С обеих сторон на разных этапах боевых действий в нем участвовало свыше 2,1 миллиона человек.

В приложении для старшеклассников «Сталинградская битва» школьники должны будут вспомнить исторические события 1942–1943 годов и расставить их в хронологическом порядке.

Второго февраля 1943 года с победы советской армии в Сталинградской битве произошел поворот не только в ходе Великой Отечественной войны, но и в мировой истории XX века. Сценарий урока для 10–11 классов «Сталинградская битва» направлен на изучение темы «Коренной перелом в Великой Отечественной войне». Пользуясь аудиоподсказками, ребята восстановят текст газетной публикации, посмотрят современную анимированную реконструкцию сражения, включающую различные виды вооружений, количественное соотношение сил и планы атаки. Используя карту, школьники в целом охарактеризуют стратегическую обстановку, сложившуюся к осени 1942 года. Также учащиеся выполнят задания в формате PISA, проанализируют операцию «Уран» и поработают со статистическими данными.

Сталинградская битва — крупнейшее мировое сухопутное сражение. История войн просто не знала операций такого масштаба. Были успешно проведены сначала оборонительный, а затем и наступательный этапы, целью которых стало окружение и последующее полное уничтожение вражеских сил. Именно в этом сражении группировка фашистов численностью около миллиона человек потерпела от Красной Армии сокрушительное поражение.

Открыв приложение для 10–11 классов «Сталинградская битва», учащиеся смогут на практике применить знания, полученные на уроках. Старшеклассники внимательно прочитают текст, посвященный Сталинградскому сражению, и заполнят пропуски подходящими словами и определениями.

Победа под Сталинградом — пример великого мужества, стойкости духа, бесстрашия и массового героизма солдат. Десятки тысяч защитников города были удостоены правительственных наград, а 112 наиболее отличившихся воинов представлены к званию Героя Советского Союза.

Соотнести фамилии исторических личностей с предложенными иллюстрациями школьники 9-х классов смогут, открыв приложение «Сталинградская битва». Учащиеся вспомнят знаковые события и легендарных героев Великой Отечественной войны.

— Сам Сталинград стал символом мужества, стойкости русского народа и вместе с тем символом величайшего человеческого страдания…, — так оценивал Сталинградскую битву Уинстон Черчилль. Это сражение стало решающим фактором укрепления антигитлеровской коалиции, продемонстрировало мощь Красной Армии и высокое воинское искусство отечественных полководцев.

Библиотека «МЭШ» — это сервис проекта «Московская электронная школа», разработанный столичным Департаментом образования и науки совместно с Департаментом информационных технологий. В ней содержится много образовательных материалов: более 51 тысячи сценариев уроков и более восьми тысяч видеоуроков, свыше 1600 электронных учебных пособий, 381 учебника, более 133 тысяч образовательных интерактивных приложений, восемь уникальных виртуальных лабораторий, 245 произведений художественной литературы, а также огромное количество тестовых заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, и многое другое.

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