Воспитанники центра «Каховские ромашки» встретились с актером Максимом Меркуловым

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В гостиную десятой квартиры центра на Каховке пришло непривычно много людей. Дети и воспитатели заняли диваны, оккупировали стулья и большие кресла-мешки. В двух шагах на кухне накрыт стол со сладостями, но конфетам еще долго ждать своего часа — внимание собравшихся приковано к человеку в центре комнаты. Его внешность мало кому знакома, а вот голос... Вернее, голоса: он настолько мастерски владеет интонацией и тембром, что может озвучить целый фильм, а мимикой и жестами играет так, что правдивость его эмоций не вызывает сомнения. Зрители смеются, задают вопросы, выходят на импровизированную сцену, чтобы сказать несколько фраз в профессиональный микрофон, специально привезенный гостем. Разговор идет не праздный, он посвящен очень важной для каждого подростка теме — выбору профессии.

Гость центра — Максим Меркулов — актер дубляжа, голос телеканала ОТР и официальный голос Джереми Кларксона из шоу Top Gear в России. Вместе с ним приехала его супруга Алена. Вечер состоялся в рамках сотрудничества центра «Каховские ромашки» и благотворительного фонда «7 профессий», которые вместе работают в сфере профориентации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— Наверное, выбор профессионального пути — это одно из самых важных решений для каждого молодого человека. Вспомните, мы сами любим спрашивать малышей: «А кем ты станешь, когда вырастешь?». К старшей школе этот вопрос для ребенка принимает по-настоящему шекспировский размах. Наша задача, как сотрудников ЦССВ и просто неравнодушных взрослых, — помочь подопечным почувствовать себя комфортно в мире профессий. Понять, что притягивает, а что «вообще не мое», увидеть возможные пути для будущего профессионального роста и подготовить «аэродромы для взлета». Такие мероприятия, как сегодня, помогают обратиться к сложным вопросам ненавязчиво и с юмором, получить информацию о профессии из первых уст. Мы рады, что на свете есть люди, понимающие это и готовые встречаться с детьми, — говорит старший специалист по работе с молодежью центра «Каховские ромашки» Анна Чистякова.

— Почему я приехал? Нет ничего лучше, чем сделать что-то полезное не только для себя, но и для других людей: пообщаться с ними, рассказать что-то важное. Например, поделиться тем, что может помочь молодым людям в выборе профессии. Ожидания от общения с ребятами оправдались на сто процентов. Я увидел отклик, увидел заинтересованность и блеск в глазах. Где-то дети посмеялись, где-то — позевали. Зевали — моя вина, смеялись — моя заслуга, наверное. А их заслуга в том, что большую часть времени они внимательно слушали. Встреча прошла хорошо. Для меня это был первый опыт посещения Центра содействия семейному воспитанию, но, думаю, он оказался успешным, — отметил Максим Меркулов.

Секреты мастерства

Встреча прошла в формате квартирника в домашней непринужденной атмосфере свободного общения. Меркулов рассказал о своем профессиональном пути, поделился секретами звукозаписи. Оказывается, при отсутствии специально оборудованного помещения записать неплохую дорожку можно… в шкафу. Алена, гример по профессии, рассказала о своей работе и провела для малышей «Каховских ромашек» сеанс по аквагриму.

— Лично мой актерский секрет, моя сила — в терпении. Что такое терпение? Оно сродни храбрости. Это умение ждать случая и быть готовым. Очень часто люди не добиваются успеха в сложной актерской профессии в те сроки, в какие им хотелось бы. Еще чаще можно услышать фразы: «Если бы мне дали триста миллионов, я бы тогда хорошо сыграл»; «Если бы меня пригласил Тарантино, вот тогда я бы сыграл»... И вот когда вдруг случай все же представляется, человек оказывается не готов. Он ждал денег, имени, чего-то подобного, но не был готов к своему шансу. Нужно уметь ждать, концентрироваться, держать в себе правду, и когда шанс возникает, использовать его, — поделился мнением Максим Меркулов.

Из первых уст

Самой яркой частью встречи стал мастер-класс по звукозаписи с участием детей. Одним ребятам было непривычно слышать свой голос со стороны, другие порадовали впечатляющим исполнением любимых произведений. Один из воспитанников, например, прочитал по памяти стихотворение Есенина. А после официального завершения встречи ребята не спешили расходиться, многим хотелось задать звездному гостю личные вопросы.

— Я услышала много интересного! Еще думаю над будущей профессией, и такие встречи помогают мне определиться, — делится впечатлением воспитанница Варвара.

— С интересом послушала гостя. Было необычно увидеть своими глазами того, чей голос знаешь, но при этом он сам остается за кадром, — рассказывает воспитанница «Каховских ромашек» Мария.

— Мне понравился вечер, особенно возможность поработать с микрофоном, услышать свой голос таким, каким его слышат другие люди. Над тем, куда пойти работать, еще думаю — пойму в процессе. В любом случае полезно услышать об опыте людей разных специальностей. Буду ждать новых встреч из этой серии! — говорит воспитанник ЦССВ Илья.

Центр «Каховские ромашки» и фонд «7 профессий» намерены продолжать сотрудничество в сфере профориентации детей и подростков. Они планируют новые встречи ребят с интересными людьми, а также другие активности, направленные на помощь в выборе профессии и трудоустройстве воспитанников и выпускников ЦССВ.

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