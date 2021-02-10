Территория комфорта. Рафик Загрутдинов: Улучшаем социальную инфраструктуру района Зюзино

Директор по строительству подрядной организации Георгий Самуйленко на площадке на улице Керченская, владение 20, корпус 1, где возводится дом по программе реновации / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Согласно программе реновации в планах на 2021 год— обеспечить проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию «стартовых» домов общей площадью более 1 миллиона квадратных метров, а также передать под заселение около 0,8 миллиона квадратных метров недвижимости и обеспечить начало переезда почти 30 тысяч жителей, отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. О ключевых проектах программы рассказывает «Вечерняя Москва».

Одним из самых крупных в столице по количеству домов, включенных в программу реновации, является район Зюзино — больше пятиэтажек демонтируют только в Перове и Кузьминках, пояснил «Вечерней Москве» глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов в своем рабочем кабинете / Фото: Михаил Колобаев, Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

От Ивана Грозного до появления хрущевок

Кстати, данный район интересен и с исторической точки зрения. Первое документальное упоминание тогда еще села датируется 1627 годом: до 1644 года местность носила название Скрябино, Скарятино, нынешним же названием обязана Василию Зюзину, опричнику в войске Ивана Грозного. Среди последующих хозяев села был боярин Глеб Иванович Морозов со своей знаменитой супругой боярыней Морозовой, героиней одноименной картины Василия Сурикова. В середине XIX века усадьбу на лето для своих студентов и сотрудников снимал Московский университет. А вот с 1958 по 1964 годы именно здесь начали строить первые в Москве хрущевки (в 1960-м район вошел в черту города).

Изначально эти дома предназначались для временного решения жилищного вопроса и были рассчитаны на 25 лет. Сейчас хрущевки практически исчерпали свой ресурс. Даже самые, на первый взгляд, качественные дома внутри некомфортны для проживания из-за маленьких кухонь, коридоров и комнат, отсутствия лифтов, балконов и мусоропровода, а также высокой степени износа инженерных коммуникаций и межэтажных перекрытий.

— По программе реновации в районе Зюзино новые квартиры получат более 40 тысяч жителей района из 182 домов, — рассказали «ВМ» в Департаменте строительства. — Для начала переселения подобрано 24 стартовые площадки. Сегодня для переселения из ветхого жилья в районе по программе реновации ведутся работы по строительству 10 жилых домов. Пять из них планируется ввести в эксплуатацию в этом году: два — на Керченской улице, владение 26, корпус 1, и владение 30, корпус 1, и по одному — на улице Каховка, владение 23, корпус 5, Одесской улице, владение 10, и в квартале 14, корпус 3. А в следующем году введут еще пять домов.

Внимание, идут работы

Началось возведение двух зданий: на Болотниковской улице, владение 43, и на Севастопольском проспекте, владение 71, корпус 1. Жилые дома возводят по индивидуальным проектам. Фасады зданий отделают модной клинкерной плиткой и керамическим пиленым кирпичом, сразу установят короба для кондиционеров, а лоджии остеклят. В вестибюлях жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков. Дома оборудуют современными вместительными лифтами с визуальными и тактильными средствами информации.

Односекционный жилой дом по индивидуальному проекту с подземной парковкой также возводят на Керченской улице, владение 20, корпус 1. Здесь будет 120 квартир. Подземная одноуровневая автостоянка разместится под территорией внутреннего дворового пространства.

Активные строительные работы идут на площадке на Севастопольском проспекте, владение 79, и Черноморском бульваре, владение 22, корпус 2. Еще одну стройплощадку запустят в ближайшее время на Керченской, владение 2. Во всех квартирах жильцов будет ждать готовая улучшенная отделка, полностью соответствующая утвержденным правительством Москвы стандартам реновации. Среди уже привычных для современных новоселов комфортных деталей — удобный вход в здания: пол вестибюлей и лифтовых холлов на первом этаже будет выполнен в один уровень с поверхностью земли, так что мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. А плитка с шероховатой поверхностью возле жилых домов будет препятствовать скольжению в любое время года. Кроме того, планировка позволит разместить на первых этажах все необходимые в быту услуги: магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Новостройки оснастят системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре и пожарной сигнализацией. Придомовые территории благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детские и спортивные площадки, а также площадки для отдыха взрослых.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Проектируем по-умному

Еще 13 зданий для района Зюзино находятся в стадии проектирования. Разработка проектов идет с учетом решений так называемого смарт-стандарта 1,0— он дает возможность интегрировать вновь построенное жилье в пространство умного города. Например, если раньше все распределительные сети — для телевидения, телефонии и интернета — доходили только до лестничной площадки, то сейчас в новых домах они входят в каждую квартиру. Благодаря этому, в частности, показания всех установленных там счетчиков — по учету электричества, воды, тепловой энергии — могут передаваться автоматически.

Кроме того, современные системы отопления умеют «подстраиваться» под погодные условия, автоматически регулируя температуру и величину расхода теплоносителя, а вентили на радиаторах дают хозяевам возможность самим устанавливать комфортную температуру в каждой комнате.

Таким образом, они избавлены от необходимости открывать форточки и тем самым «отапливать улицу». Помимо этого, москвичи могут поставить термостат и запрограммировать температуру помещений по времени суток, например, днем теплее, а на ночь— прохладнее. Стоят такие приборы недорого. А вся необходимая подводка у новоселов установлена изначально. Присвоение самого высокого класса энергоэффективности домам по реновации означает, что установленные в домах системы энергоснабжения позволяют сэкономить до 50 процентов от базового уровня расходов потребляемых ресурсов. Жителям же это, в свою очередь, дает возможность экономить на оплате коммунальных услуг.

Это достигается и за счет современных решений при отделке фасадов новых домов. Использование вентилируемых и так называемых мокрых фасадов способно до 30 процентов снизить теплопотери, а также улучшить звукоизоляцию в квартирах.

Парковый ансамбль

Комфорт проживания не ограничивается лишь квартирой, но включает и окружающую городскую среду, где большую роль играет наличие парков и прочих зон отдыха. Зюзино считают зеленым столичным районом, с аллеями и скверами. Он расположен в стороне от ближайших крупных трасс — Варшавского и Калужского шоссе. На юге Зюзино граничит с Битцевским лесопарком, на севере протекает река Котловка. В центре района располагается парк с озером, еще два озера находятся в западной части.

Популярным местом отдыха для жителей является парк «Два медведя».

— Часть территории парка расположена под воздушной высоковольтной ЛЭП, которую планируется спрятать под землю вдоль Керченской улицы, что позволит улучшить визуальный облик в районе и освободить территорию, а также оградить жителей от излучения, — уточнили в Департаменте строительства. — В районе запланировано создание бульварной зоны от станции метро «Зюзино» до Перекопского пруда, которая станет продолжением существующей липовой аллеи, идущей от Болотниковской улицы до Перекопской.

Также в проектах планировки заложена возможность реорганизации территории, расположенной между парком «Зюзино» и Балаклавским проспектом с целью формирования дополнительной парковой зоны. Будет сформирована единая зеленая ось всего района, начинающаяся от Болотниковской улицы и выходящая к Битцевскому лесу. Общая же площадь благоустройства в районе составит почти 130 гектаров.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

24 тысячи человек уже получили новые квартиры по программе реновации, а в процессе переселения находятся более 33 тысяч жителей. Правительство Москвы продолжает формировать перечень домов, которые будут построены в рамках второго этапа реализации программы реновации. Вначале февраля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении в перечень стартовых площадок еще 17 новых адресов. Они расположены в семи административных округах и 14 районах Москвы. Для переселения жителей подобрано 489 стартовых площадок, на которых построят 7,8 миллиона квадратных метров жилья.

ТРАНСПОРТ

Новую станцию метро планируют открыть до конца года

Проект станции метро «Зюзино». В дизайне станции будут использованы серые, черные и желтые цвета / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Наряду со строительством новых домов по программе реновации, в Зюзино обновят не только социальную инфраструктуру, но и улучшат транспортную доступность района. В самом его центре появится одноименная станция метро. Сейчас здесь идут строительство вестибюлей и отделочные работы.

Станция относится к южному участку Большой кольцевой линии (БКЛ), а протяженность всего участка составит семь километров. Всего здесь разместятся три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино». Завершить их строительство планируется уже в этом году, а полностью замкнуть БКЛ планируется в 2022 году.

«Зюзино»— станция мелкого заложения, колонная, двухпролетная: с островной платформой и одним рядом колонн посередине. Два вестибюля обеспечат выход пассажиров на обе стороны улицы Каховка и к Севастопольскому проспекту.

По словам проектировщиков, у станции будет выраженный индивидуальный образ, сочетающийся с эстетикой района типовой застройки 1960-х. В ее дизайне предполагаются три доминирующих цвета: черный, желтый и серый. Потолок станционного комплекса будет подвесным.

Его выполнят из разноформатных объемных кубических алюминиевых элементов. Между панелями потолка разместятся накладные светильники. Центральный ряд колонн облицуют светло-серым мрамором, а пол отделают двумя разновидностями природного камня— светло-серым сибирским гранитом и черным габбро-диабазом. Открытие станции «Зюзино» не только улучшит транспортную доступность районов Черемушки и Зюзино, но и значительно снизит загрузку станций действующих линий метрополитена.

«После ввода станции район Зюзино будет одним из лучших по обеспечению метро,— ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.— Вместе с огромной программой реновации— одной из самых больших в городе— это преобразит Зюзино, сделает его одним из самых лучших районов».

Читайте также: Строительство 98 домов по программе реновации завершили в Москве