Более 80 тысяч консультаций по профориентации оказала столичная служба занятости за 2020 год

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

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Для того чтобы москвичи смогли выбрать наиболее подходящее карьерное направление, учитывая уровень своего развития, способностей и навыков, специалисты центра занятости «Моя работа» регулярно проводят ряд тестов на профориентацию кандидатов. Тестирование определяет мотивацию людей к потенциальным сферам развития, а также помогает выявить личностные особенности и конкретные soft и hard skills. В своей методике центр занятости использует инструменты комплексной оценки известных международных компаний: SHL, TalentQ, Detech Group.

«Определение карьерного трека»

Такой тест требуется для анализа профессионального опыта и ключевых компетенций кандидата. Во время тестирования карьерные эксперты помогают выявить профессиональные предпочтения и определить наиболее подходящие сферы развития.

На основании подробного анализа потребностей рынка специалисты центра совместно с кандидатом выстраивают карту карьерного развития на несколько лет вперед. Человек узнает, как управлять своей карьерой в ближайшие годы и как быть востребованным на рынке труда, не потеряв ценность для работодателей.

«Мотивационный профиль»

Тест помогает определить, что в наибольшей и наименьшей степени влияет на мотивацию человека в работе, а также описывает, как он будет взаимодействовать с другими людьми и регулировать взаимоотношения в коллективе. Всего специалисты выделяют двенадцать ключевых потребностей сотрудников:

высокая заработная плата;

комфортные условия работы;

четкое структурирование работы;

социальное взаимодействие с другими людьми;

формирование и поддержание долгосрочных и стабильных взаимоотношений;

признание;

достижение поставленных целей в карьере;

влиятельность и власть;

разнообразие и перемены;

креативность в рабочих процессах;

самосовершенствование и развитие;

участие в интересной, общественно полезной работе.

После прохождения теста специалист может количественно оценить относительную значимость таких потребностей для конкретного человека и графически представить его мотивационный профиль.

«Диагностика интеллекта (IQ)»

Одни сотрудники схватывают знания практически на лету, а другим приходится повторять задачу по несколько раз. Как правило, восприятие информации зависит от уровня IQ, поэтому периодическое тестирование интеллекта может принести значительную пользу каждому кандидату.

Такие тесты популярны во всем мире. Они используются при поступлении в учебные заведения, при устройстве на работу, в некоторых странах — при получении водительских прав. В любом случае не будет лишним оценить уровень интеллектуальных возможностей, если кандидат находится в поиске работы или планирует сменить сферу деятельности.

«Эмоциональный интеллект и коммуникабельность»

Одно из ключевых умений сотрудника — живой ум. Для того чтобы преуспеть в профессиональном развитии работник обязан думать за двоих (за себя и за клиента). Тест помогает определить ведущие профессиональные мотивы, ценностные ориентации человека, его социальные установки по отношению к карьере и работе.

Как проходит тестирование

Тестирование проходит как в онлайн-формате, так и офлайн и занимает не более 45 минут. Процедура включает в себя: самотестирование, обработку полученных данных и обсуждение результатов. После прохождения теста специалисты центра занятости систематизируют полученную информацию и предоставляют результаты обратившемуся. Подводя итоги, эксперты анализируют сильные и слабые стороны соискателя, предлагают пути карьерного развития и дают экспертные рекомендации по развитию личностных и профессиональных навыков. Тестирование могут пройти все желающие старше 14 лет. Тесты подбираются индивидуально, исходя из возраста и запроса кандидата.

Для справки

Если вам необходима консультация или помощь в трудоустройстве, советуем обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — Службе занятости населения города Москвы. Сайт центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 50 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг — центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и ул. Шаболовка, д. 48. Специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50 +, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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