Более 20 тысяч жителей столицы посетили в 2020 году карьерные тренинги в центре «Моя работа»

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

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Дополнительное обучение стало главным ресурсом адаптации к изменениям на московском рынке труда, вызванными глобальными вызовами 2020 года. За прошлый год карьерные тренинги посетили более 20 тысяч жителей столицы. Карьерные эксперты из столичного центра занятости «Моя работа» советуют максимально ответственно подойти к процессу поиска работы и пройти профессиональные тренинги, которые помогут специалисту привлечь внимание к своей кандидатуре и получить хорошую работу. Рассказываем о пяти самых эффективных тренингах.

Твое «продающее» резюме

HR-специалисты часто говорят о том, что во время поиска работы важно составить «продающее резюме». Но что же именно готов «купить» работодатель? Как правило, в резюме соискателя три составляющие части: компании, в которых работал специалист, общая профессиональная экспертиза, результаты работы или достижения. На тренинге карьерные эксперты подробно рассказывают о том, как адаптировать эти блоки под конкретную вакансию и подчеркнуть собственную ценность с помощью резюме. Кроме того, участники тренинга узнают, с чего стоит начать поиск работы, что делать, если на резюме мало откликов или у кандидата недостаточно профессионального опыта, а также о том какую роль играет сопроводительное письмо во время поиска работы и как правильно его составить.

«Почему меня не выбирают?»

Ключевая цель кандидата во время собеседования — за короткий промежуток времени расположить интервьюера к себе и убедить в том, что именно он — лучший претендент на эту должность. Однако удается это сделать далеко не всем кандидатам. На тренинге карьерные эксперты детально рассмотрят причины отказов работодателей и расскажут, как сделать так, чтобы выбор работодателя был сделан в вашу пользу. Участники тренинга также получат навыки самопрезентации, изучат приемы и техники эффективной деловой коммуникации и работы с возражениями.

Топ-10 вопросов собеседования

Чаще всего отказ получают соискатели, которые не могут конкретно ответить на вопрос, каковы их ожидания от новой работы, и четко сформулировать свои профессиональные планы и цели. Традиционно, успешное прохождение собеседования заключается прежде всего в искусстве составления правильных ответов на топ-10 вопросов, созвучных работодателю. Ответы должны соответствовать требованиям вакансии и ценностям компании, в которую планирует устроиться соискатель. В этом заключается главный ключ к успеху любого собеседования. В рамках тренинга карьерные эксперты подробно расскажут, как отвечать на самые популярные вопросы на собеседовании, а также рассмотрят и провокационные, например, об уходе с предыдущего места работы.

«Рынок труда сегодня: поиск вакансий»

На фоне пандемии и экономического спада на рынке труда произошла серьезная трансформация, которая также изменила условия и приоритеты организаций при найме сотрудников. Сейчас работодатели большое значение уделяют личностным компетенциям кандидатов. Теперь при приеме на работу ключевыми составляющими становятся наличие таких компетенций, как адаптивность к рабочим процессам, готовность брать на себя ответственность за результат работы, коммуникативность и навыки работы с поступающей информацией. Во время тренинга участники узнают, как развить в себе необходимые качества, чтобы найти подходящую работу, как изменился рынок труда в текущих реалиях, как эффективно использовать интернет-ресурсы и мобильные технологии.

«Я и мой стресс»

Прохождение собеседования — это больше, чем просто ответы на вопросы. Безусловно, навыки и опыт кандидата играют большую роль в процессе найма, однако эмоциональный интеллект также играет не менее важную роль. Если вы хотите научиться управлять собственными эмоциями, в том числе и на собеседовании, то советуем посетить тренинг. Совместно с экспертами кандидаты разберут конкретные ситуации, вызывающие эмоциональное напряжение, узнают приемы снятия и профилактики стресса, сделают практические упражнения по саморегуляции и аутотренингу.

На заметку!

Если вы хотите записаться на профессиональные тренинги или вам необходима помощь в трудоустройстве, советуем обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Сайт центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 51 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг: Центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и ул. Шаболовке, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50 +, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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