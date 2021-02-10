Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства пригласил на стажировку студентов вузов

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Студенты столичных вузов, с которыми заключил соглашение Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, могут подать заявку на прохождение практики в нем. Это могут сделать учащиеся экономических и финансовых факультетов.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пока соглашение подписано с Российским университетом дружбы народов. Аналогичное соглашение планируется подписать с Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова и МГУ имени М.В. Ломоносова.

— Будущие специалисты получат знания в области финансового анализа инвестиционных проектов, познакомятся с механизмами аналитической и юридической экспертизы, а также узнают о ключевых принципах финансовых моделей промышленных предприятий столицы, — отметил Владимир Ефимов.

Во время стажировки для студентов будут организованы экскурсии на столичные промышленные предприятия, где они смогут познакомиться с циклом производства различных видов продукции и узнают о новых технологических линиях, приобретенных компаниями за счет заемных средств фонда.

Уточняется, что столичный фонд поддержки промышленности и предпринимательства будет проводить стажировки регулярно. У самых перспективных участников появится возможность трудоустроиться в фонд или другие структуры правительства города, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

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